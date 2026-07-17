“ビッグダディ”こと林下清志（61）が、妻から離婚届が送られてきたことを明かし、さまざまなコメントが寄せられている。

【映像】ビッグダディ、8回目の結婚をした妻との2ショット

大家族のドキュメンタリー番組『痛快！ビッグダディ』で注目を集めた林下。結婚、離婚を繰り返しており、2026年6月24日にブログで、8回目となる結婚を連名で報告していた。

「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です」と明かし、7月10日は「嫁のブログ！」と題し、妻もブログを開設したことを公表。

そして妻のブログでは「もちろん、これからも意見がぶつかることはあると思います。完璧な夫婦ではないし、お互いにまだまだ学ぶことばかり。それでも、そのたびに話し合って、理解し合って、一歩ずつ歩いていけたらいいなと思っています」と結婚について、つづっていた。

林下清志、妻から離婚届が届いたことを報告

しかし、結婚報告から約3週間後となる7月16日、林下は自身のブログを更新し、妻から離婚届が送られてきたことを明かした。

「深刻な状況です、嫁さんから離婚届が届きました。『離婚届』字のごとくです。確かに意見が合わない事もありますが『こんなに可愛い嫁さんはもう見つからない』を信条に提出せずに『事無かれ主義』で押し倒す事にしました。きっと許してくれるでしょう。……と、思います！」

この投稿に対して妻は、「なんでもブログに書いちゃうから困りものです」とあきれた様子を見せている。

林下の報告にネット上では、「別れたい理由を聞いて、原因がご自分にあったならば真摯に対処してください」「まだ新婚ホヤホヤ…でしょ！そこを乗り越えられるか？正念場かも？」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）