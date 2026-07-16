実は間違っている？後から激しく後悔する「断捨離のNG行動7つ」
YouTubeチャンネル「【50代独身】あつこの穏やかに暮らしたい日々」が、「これはやっちゃダメ！断捨離で後悔する7つのこと」と題した動画を公開した。動画では、片付けの過程で多くの人がやりがちな失敗例を取り上げ、断捨離の本来の目的や、心も空間もスッキリと整えるための実践的なポイントを解説している。
動画内で紹介されている「断捨離のNG行動」は全部で7つ。最初に挙げられたのが、「勢いだけで全部捨てた」という行動だ。一時的にはスッキリしても、後から「あれ…必要だった」と後悔することがあるという。また、「『高かったから』捨てられない」という心理に対しては、過去の価格ではなく「今の自分に必要かどうかで判断を！」と強調している。
さらに、「思い出の品を一気に処分」すると、心が追いつかず後悔する確率が最も高くなると指摘。無理をせず、時間をかけて向き合っても良いとしている。ほかにも、「家族の物を勝手に捨てた」という行動は揉め事の原因となり、信頼をなくすため、断捨離は必ず「自分の物から」手をつけることを推奨している。
「『捨てれば気持ちも片付く』と思ってる」という考え方についても言及し、単にモノを減らしても心のモヤモヤが残ることもあると説明。大事なのは「何を大切にしたいかを見つけること」だと語る。また、「収納グッズを先に買った」という行動については、「減らす」前に「増やす」のはNGであり、まずは減らす作業を徹底するべきだとしている。最後に、「保留ボックスが墓場化してる」というケースについて、見直さない保留はただの放置であるとし、「期限を決める！が鉄則」だと注意を促した。
断捨離は単に不要なモノを捨てるだけでなく、今の自分にとって何が本当に大切かを見つめ直す作業でもある。動画で挙げられた7つのNG行動を回避し、焦らず一つひとつのモノと丁寧に向き合うことで、物理的にも精神的にも豊かで心地よい暮らしを実現するための第一歩となるだろう。
動画内で紹介されている「断捨離のNG行動」は全部で7つ。最初に挙げられたのが、「勢いだけで全部捨てた」という行動だ。一時的にはスッキリしても、後から「あれ…必要だった」と後悔することがあるという。また、「『高かったから』捨てられない」という心理に対しては、過去の価格ではなく「今の自分に必要かどうかで判断を！」と強調している。
さらに、「思い出の品を一気に処分」すると、心が追いつかず後悔する確率が最も高くなると指摘。無理をせず、時間をかけて向き合っても良いとしている。ほかにも、「家族の物を勝手に捨てた」という行動は揉め事の原因となり、信頼をなくすため、断捨離は必ず「自分の物から」手をつけることを推奨している。
「『捨てれば気持ちも片付く』と思ってる」という考え方についても言及し、単にモノを減らしても心のモヤモヤが残ることもあると説明。大事なのは「何を大切にしたいかを見つけること」だと語る。また、「収納グッズを先に買った」という行動については、「減らす」前に「増やす」のはNGであり、まずは減らす作業を徹底するべきだとしている。最後に、「保留ボックスが墓場化してる」というケースについて、見直さない保留はただの放置であるとし、「期限を決める！が鉄則」だと注意を促した。
断捨離は単に不要なモノを捨てるだけでなく、今の自分にとって何が本当に大切かを見つめ直す作業でもある。動画で挙げられた7つのNG行動を回避し、焦らず一つひとつのモノと丁寧に向き合うことで、物理的にも精神的にも豊かで心地よい暮らしを実現するための第一歩となるだろう。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。