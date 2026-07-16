親の物をどう整理する？実家のタワーを崩して判明した「全部布だった！」という片付けの現実

【布と毛糸のタワー(3)】実家に眠る大量の手編み服を発掘！一枚ずつ状態を確認して行き先を決める実家の片付け

【実家の危険地帯】危険な布と毛糸のタワーを崩し終えて気づいた母の“好き”と片付けの現実|シリーズ1ー②

【母の手編みが大量に】毛糸の服が想像以上でした…一枚ずつ行き先を決めます|布と毛糸のタワー③

チャンネル情報

「離婚・大病・人間不信…波乱の人生を乗り越えてきた50代が、モノ屋敷の実家で“捨てられない母”と暮らしています。片付けと同居という二つの挑戦の中で、母と自分それぞれの心の動きに寄り添いながら、モノと心の両方をゆっくり整えていく過程を、等身大のままお届けしています。