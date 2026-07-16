W杯で注目のハーランド、恋人とファッションイベントにおそろいルックで来場
サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米3ヵ国大会で注目を集めたノルウェー代表のアーリング・ハーランドが、恋人のイザベル・ヨハンセンと一緒に、ドルチェ＆ガッバーナのショーに来場。ファッションイベントでも存在感を見せつけた。
【写真】ノルウェー代表のハーランド、恋人とファッションイベントに登場 かっこいい全身ショット
Peopleによると、現地時間7月14日、イタリア・タオルミーナの古代劇場でドルチェ＆ガッバーナのショーが開催され、ハーランドと恋人が色を基調としたおそろいのルックで来場した。
W杯では最強のストライカーとして注目を集めたハーランドだが、この日は長身を生かし、同ブランドによるダブルブレストのブレザーに、クリーム色のパンツとシルクのシャツ、スカーフ、カエルモチーフのブローチを合わせ、ブルーのレザーニットローファーとサングラスをコーデ。
一方イザベルは、クリスタルとビーズをあしらった刺繍入りのシアードレスを身に付け、シルバーのバッグと黒いレザーサンダルをプラス。黒髪をタイトなアップルタイルにまとめ、ハーランドと一緒にポーズを取った。
ハーランドと同じノルウェーのプロサッカークラブ「ブリンFK」でプレーしていたというイザベル。二人は2021年頃から交際し、2024年に第1子となる男の子が誕生している。ハーランドはノルウェーの放送局NRKの番組で、「僕と同じブリンというクラブでプレーをしていた彼女がメッセージをくれました。アプローチしたのは彼女の方です」と語っていたそうだ。
インスタグラムに178.3万ものフォロワーを持つイザベルは、ハーランドと写る写真も度々投稿。現地時間7月15日には、この日のイベントの様子をシェアし「ドルチェ＆ガッバーナ、招待ありがとうございます。タオルミーナで特別な夜となりました」とつづった。ファンからは「言葉が出ない」「ワオ」「ゴージャス」「すごくエレガントで息をのむ美しさ！」などとコメントが寄せられている。
引用：「イザベル・ヨハンセン」Instagram（＠isabellaa）
【写真】ノルウェー代表のハーランド、恋人とファッションイベントに登場 かっこいい全身ショット
Peopleによると、現地時間7月14日、イタリア・タオルミーナの古代劇場でドルチェ＆ガッバーナのショーが開催され、ハーランドと恋人が色を基調としたおそろいのルックで来場した。
一方イザベルは、クリスタルとビーズをあしらった刺繍入りのシアードレスを身に付け、シルバーのバッグと黒いレザーサンダルをプラス。黒髪をタイトなアップルタイルにまとめ、ハーランドと一緒にポーズを取った。
ハーランドと同じノルウェーのプロサッカークラブ「ブリンFK」でプレーしていたというイザベル。二人は2021年頃から交際し、2024年に第1子となる男の子が誕生している。ハーランドはノルウェーの放送局NRKの番組で、「僕と同じブリンというクラブでプレーをしていた彼女がメッセージをくれました。アプローチしたのは彼女の方です」と語っていたそうだ。
インスタグラムに178.3万ものフォロワーを持つイザベルは、ハーランドと写る写真も度々投稿。現地時間7月15日には、この日のイベントの様子をシェアし「ドルチェ＆ガッバーナ、招待ありがとうございます。タオルミーナで特別な夜となりました」とつづった。ファンからは「言葉が出ない」「ワオ」「ゴージャス」「すごくエレガントで息をのむ美しさ！」などとコメントが寄せられている。
引用：「イザベル・ヨハンセン」Instagram（＠isabellaa）