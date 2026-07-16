激戦の末にアルゼンチンが2-1で逆転勝利を飾る

北中米ワールドカップ（W杯）の準決勝が現地時間7月15日に行われ、イングランド代表とアルゼンチン代表が対戦した。

前回王者であるアルゼンチンが2-1で激戦を制して2大会連続となる決勝進出を果たしたなか、試合前の国歌吹奏の場面においてスタンドで起きた振る舞いが物議を醸していると英紙「ザ・サン」が「恥ずべき行為」と報じた。

アトランタでの大一番は、キックオフ前から両国の張り詰めた緊張感に包まれた。しかし、イングランドの国歌である「ゴッド・セーブ・ザ・キング」が流れた際、スタンドを埋め尽くしたアルゼンチンサポーターが大声で歌い始め、国歌の演奏を妨害する事態が発生。アルゼンチンのファンはスタジアム内で「ジャンプしない奴はイングランド人だ」というチャントを叫んでいた。

この敬意を欠いたジェスチャーに対し、SNS上ではイングランドのファンから怒りの声が殺到。「アルゼンチンサポーターは恥を知れ、本当に不快だ」「極めてリスペクトに欠けている。本当にうっとうしい」といった批判が相次ぎ、スタジアムに詰めかけた一部のイングランドサポーターも即座にアルゼンチン国歌に大ブーイングを浴びせて対抗した。

これに対し、英国放送協会（BBC）で解説を務めた元イングランド代表FWアラン・シアラーは、試合前から見られた両者の激しい敵対心について言及。「彼らはお互いを嫌い合っている。それでいいじゃないか」と、ピッチ外での不穏な空気も歓迎する姿勢を見せていた。

試合はイングランドのアンソニー・ゴードンが先制ゴールを決めたものの、守備的な交代策が裏目に出てアルゼンチンの圧力を受ける展開に。アルゼンチンはエンソ・フェルナンデスとラウタロ・マルティネスが決定的な仕事をして逆転勝利を収め、敗れたイングランドはリードを守りきれずに涙をのんだ。（FOOTBALL ZONE編集部）