サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の準決勝が14日（日本時間15日）に行われ、フランスは0-2でスペインに敗れた。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のサッカー専門Xは、MFミカエル・オリーセの“命拾い”したプレーを紹介している。

両チーム無得点の前半14分。オリーセはスペインMFロドリへ激しいチャージをかけた。スパイク裏がロドリの足に入る危険なファウルとなった。ただ主審は笛を吹いたが、カードはイエローも出さなかった。同Xは「本来なら1人退場になっていてもおかしくなかったのでは？」とレッドカードが出てもおかしくなかったプレーと紹介。その上で「オリーセは、ロドリへのこのチャレンジ（タックル）でイエローカードを免れたのは非常に幸運だった」と判定の見解を伝えた。

コメント欄では海外ファンから疑問の声が相次いだ。

「もしメッシの時に見逃された前例がなければ、オリーセにはこの場面でカードが出ていたはずだ」

「これはレッドカード」

「もしアルゼンチンの選手が同じことをしたらSNSのタイムラインは完全に炎上していただろう」

「レッドカードだったと思う。あんなふうにスパイクを向けてスライディングするのは、かなり悪質な反則だ」

「別の日だったらあれは間違いなくイエローだった。フランスはあの場面で助かったね」

「ひどいタックルだ」

「あと1インチ（約2.5センチ）高かったらレッドだった」

「今大会のFIFAの審判は本当に“見事な一貫性”を見せてくれているね（笑）」

オリーセはチームの攻撃を支え、今大会5アシストをマークしている。2大会ぶりの優勝を逃したフランスは3位決定戦に回り、イングランド―アルゼンチン戦の敗者と対戦する。



（THE ANSWER編集部）