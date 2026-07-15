意外と知らない北海道第2の都市の現状…旭川市の「駅前への一極集中」が招いた空洞化の影

意外と知らない日本の巨大産業都市の衰退。かつて人口20万人を誇った街の駅前がシャッター街になった理由とは

知っておきたい神戸「新開地」の歴史。かつて西日本最大の娯楽街だった街の衰退と今