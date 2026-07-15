意外と知らない日本初アウトレットの末路、1日4.5万人が訪れた施設はなぜ消えた？
YouTubeチャンネル「ゆっくり遺産の探検隊」が、「【日本初】1日4.5万人が殺到したアウトレットが、わずか18年で消えた理由【ゆっくり解説】」を公開した。動画では、かつて1日4万5000人もの客を集めた日本初のアウトレットモールが、わずか18年で姿を消し、現在は地域密着型のショッピングモールへと生まれ変わった背景を解説している。
舞台となるのは、埼玉県ふじみ野市にある「トナリエふじみ野」である。1993年に日本初のアウトレットとして誕生したこの施設は、休日には通常の4倍にあたる18万人が訪れるほどの大盛況を誇っていた。しかし、現在その面影はない。施設内には100円ショップのセリアや、地下にはスーパーのロピアが入り、クリニックや学習塾まで併設されている。解説役は「アウトレット店は無いんだ」と明かし、現在は普通のショッピングモールとして機能している様子を伝えた。
なぜ、大人気だったアウトレットが消滅してしまったのか。最大の理由は、各地に急増した大型モールの存在である。三井不動産などが300店舗を超える巨大モールを展開する中、25店舗規模だった同施設は「規模で完全に負けた」と語られた。さらに、日本初ゆえの手本がない定着の難しさに加え、住宅地の真ん中という立地が災いし、増築ができなかったことも致命傷となった。客足は年々減少し、2011年にアウトレットとしては閉店を迎えた。
その後、施設は2012年に「ソヨカふじみ野」、2021年には現在の「トナリエふじみ野」と名や運営を変えながら存続してきた。華やかなアウトレットから、地域住民の暮らしを支える40店舗からなる施設へと形を変えたのである。強大なライバルや立地の不利を乗り越え、時代に合わせて柔軟に生き残る施設のたくましい歴史を学べる興味深い内容となっている。
舞台となるのは、埼玉県ふじみ野市にある「トナリエふじみ野」である。1993年に日本初のアウトレットとして誕生したこの施設は、休日には通常の4倍にあたる18万人が訪れるほどの大盛況を誇っていた。しかし、現在その面影はない。施設内には100円ショップのセリアや、地下にはスーパーのロピアが入り、クリニックや学習塾まで併設されている。解説役は「アウトレット店は無いんだ」と明かし、現在は普通のショッピングモールとして機能している様子を伝えた。
なぜ、大人気だったアウトレットが消滅してしまったのか。最大の理由は、各地に急増した大型モールの存在である。三井不動産などが300店舗を超える巨大モールを展開する中、25店舗規模だった同施設は「規模で完全に負けた」と語られた。さらに、日本初ゆえの手本がない定着の難しさに加え、住宅地の真ん中という立地が災いし、増築ができなかったことも致命傷となった。客足は年々減少し、2011年にアウトレットとしては閉店を迎えた。
その後、施設は2012年に「ソヨカふじみ野」、2021年には現在の「トナリエふじみ野」と名や運営を変えながら存続してきた。華やかなアウトレットから、地域住民の暮らしを支える40店舗からなる施設へと形を変えたのである。強大なライバルや立地の不利を乗り越え、時代に合わせて柔軟に生き残る施設のたくましい歴史を学べる興味深い内容となっている。
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魔理沙（右側）