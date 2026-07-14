チャールズ国王が10日、孫のアーチー王子(7)とリリベット王女(5)と4年ぶりに再会した。ヘンリー王子とメーガン妃は2020年に英王室を離脱しアメリカに移住して以来、2人の子どもとともに米カリフォルニア州で暮らしている。夫妻は当初、子どもを連れて英国を訪れる予定だったが、滞在先や警備体制をめぐる意見の相違から、ヘンリー王子は今週、単身で英国入りしていた。



【写真】公の場で2人が会う姿が公開されるのだろうか

しかしバッキンガム宮殿は10日、チャールズ国王とカミラ王妃が、英グロスターシャーにある国王の私邸ハイグローブハウスにヘンリー王子とメーガン妃、そして2人の子どもたちを迎えたことを発表した。しかし「私的な家族の集まり」だったとして、画像は公開されず、詳細も明らかにされていない。



ヘンリー王子夫妻と子どもたちが現在英国のどこに滞在しているかは不明だが、渡英前は欧州で休暇を過ごしていたと考えられている。



アーチー王子とリリベット王女にとって、英国訪問は故エリザベス女王の即位70周年記念式典に出席した2022年6月以来となる。関係者によると、ヘンリー王子は今回の滞在中、疎遠になっている兄ウィリアム皇太子と会う予定はないという。今回のチャールズ国王とヘンリー王子の面会は、2025年9月以来とみられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）