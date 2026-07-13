貴島明日香が第1子妊娠 2024年7月に結婚
タレントの貴島明日香が13日にInstagramを更新。第1子妊娠を公表した。
【写真】＜第1子誕生＞2026年上半期パパ・ママになった芸能人たち 高畑充希、草なぎ剛、藤田ニコルら有名人多数
2024年7月、映像ディレクターの男性との結婚を発表していた貴島。公開した文書の中で彼女は「この度、新たな命を授かり、冬ごろに第一子を出産予定です」と報告。「現在は体調も落ち着き、周りの方々に支えていただきながら穏やかな日々を過ごしています」とコメント。続けて「お仕事につきましては、体調を第一に考えながらできる範囲で続けていく予定です」とつづり「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝するとともに、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします」と文書を締めくくっている。
■貴島明日香（きじま あすか）
1996年2月15日奈良県生まれ。兵庫県出身。ファッションモデルとしてショーやテレビCMに出演する中、2017年4月からの5年間、情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）でお天気キャスターを担当。2024年1月には雑誌「non-no」（集英社）の専属モデルを卒業し、雑誌「BAILA」（集英社）の専属モデルとなった。
引用：「貴島明日香」Instagram（@asuka_kijima）
【写真】＜第1子誕生＞2026年上半期パパ・ママになった芸能人たち 高畑充希、草なぎ剛、藤田ニコルら有名人多数
2024年7月、映像ディレクターの男性との結婚を発表していた貴島。公開した文書の中で彼女は「この度、新たな命を授かり、冬ごろに第一子を出産予定です」と報告。「現在は体調も落ち着き、周りの方々に支えていただきながら穏やかな日々を過ごしています」とコメント。続けて「お仕事につきましては、体調を第一に考えながらできる範囲で続けていく予定です」とつづり「これまで支えてくださった皆さまに心より感謝するとともに、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします」と文書を締めくくっている。
1996年2月15日奈良県生まれ。兵庫県出身。ファッションモデルとしてショーやテレビCMに出演する中、2017年4月からの5年間、情報番組『ZIP！』（日本テレビ系）でお天気キャスターを担当。2024年1月には雑誌「non-no」（集英社）の専属モデルを卒業し、雑誌「BAILA」（集英社）の専属モデルとなった。
引用：「貴島明日香」Instagram（@asuka_kijima）