『ブリティッシュ ベイクオフ』シーズン15日本初放送も！7月後半のDlife注目ラインナップ

海外ドラマ専門チャンネル「Dlife」の7月後半の注目ラインナップをご紹介。英国で社会現象を巻き起こし、世界中で愛される大人気ベイキング・コンテスト『ブリティッシュ ベイクオフ』シーズン15が日本初放送！ さらに、大ヒットフランチャイズの礎『CSI：科学捜査班』よりシリーズ分岐的となったシーズン9、スコット兄弟が手掛けた『NUMBERS 〜天才数学者の事件ファイル』シーズン1＆2の二ヵ国語版がチャンネル初放送となる。

Dlife 7月後半の注目ラインナップ

『ブリティッシュ ベイクオフ』シーズン15

7月25日（土）10：00より日本初放送

【二ヵ国語版】毎週土曜日 10：00〜

【再放送】毎週日曜日 4：00〜

英国で高い人気を誇り、日本にも多くのファンを持つ人気シリーズ。イギリス全土から選ばれた12人のアマチュアベイカーが、菓子やパンを作る“ベイキング”の腕を競い合う大人気コンテスト番組『ブリティッシュ ベイクオフ』の新シーズンがついに日本初上陸！

片田舎に設けられたテントを舞台に繰り広げられるのは、台本のないリアルな人間ドラマ。プレッシャーの中で巻き起こる思わぬトラブルやハプニングを乗り越えながら、参加者たちはベイキングに懸ける思いを胸に、「シグネチャー」「テクニカル」「ショーストッパー」というおなじみの3つのチャレンジに挑む。独創的なアイデアと磨き上げた技術、そして個性あふれる作品の数々はもちろん、ライバルでありながら互いを励まし合うベイカーたちの絆や、笑いと涙に満ちたドラマも大きな見どころ。

前シーズンに引き続き、アリソン・ハモンドとノエル・フィールディングが司会を務め、ポール・ハリウッドとプルー・リースが審査員を担当。ベイカーたちとのユーモアあふれる絶妙な掛け合いにも注目だ。

『CSI：科学捜査班』シーズン9

7月28日（火）10：00よりチャンネル初放送（※2話連続放送）

【二ヵ国語版】毎週月〜金曜日 10：00〜

【字幕版】毎週月〜金曜日 18：00〜

ジェリー・ブラッカイマー製作総指揮、全米年間視聴率ナンバー1を獲得と、世界的な大ヒットを記録した伝説の犯罪捜査ドラマ『CSI：科学捜査班』よりシーズン9が登場！

欲望渦巻く街ラスベガスを舞台に、市警察のCSI（Crime Scene Investigation＝科学捜査班）が、犯罪現場に残されたわずかな痕跡を手掛かりに、最新科学を駆使して難事件の真相を解き明かしていく。昆虫学に秀でた博識な主任ギル・グリッソムをはじめ、血痕分析のスペシャリストであるキャサリン・ウィロウズ、オーディオ・ビジュアル分析を得意とするウォリック・ブラウンなど、個性豊かなメンバーがそれぞれの専門知識と鋭い洞察力を発揮。リアルで緻密な科学捜査と、人間味あふれるキャラクターたちのドラマが融合し、いくつものスピンオフも誕生した世界的人気シリーズだ。

シーズン9は、チームの一人、ウォリックがラスベガスの路地で銃撃される衝撃の展開から幕を開ける。無線を聞き現場へ急行するグリッソム、容疑者を追うブラス、空港から引き返すグレッグ、そして駆けつけるサラ――。再び集結したCSIチームは、それぞれの力を結集し、事件の真相を追う。長年ともに歩んできた仲間との別れ、そして新たなメンバーとの出会い。CSIチームが大きな転機を迎える、激動のシーズン9をお見逃しなく！

『NUMBERS 〜天才数学者の事件ファイル』シーズン1＆2

＜シーズン1＞

7月21日（火）14：30より放送（※3話連続放送）

【二ヵ国語版】毎週月〜金曜日 14：30〜

【字幕版】毎週月〜金曜日 25：00〜

＜シーズン2＞

7月27日（月）15：30より放送（※3話連続放送）

【二ヵ国語版】毎週月〜金曜日 14：30〜

【字幕版】毎週月〜金曜日 25：00〜

※二ヵ国語版はチャンネル初放送

難事件解決のカギは“数式”に隠されていた！ 天才数学者が“数字”を武器に難事件を解き明かす、リドリー＆トニー・スコット兄弟が手掛ける、異色の犯罪捜査ドラマ『NUMBERS 〜天才数学者の事件ファイル』が登場！

FBI特別捜査官の兄ドン・エプスと、天才数学者の弟チャーリー。ロサンゼルスを舞台に、行動派の兄と頭脳派の弟という対照的な二人が、それぞれの才能を生かして難事件に挑む。従来の捜査手法では解明できない複雑な事件に対し、チャーリーは確率や統計などの“数学的思考”を駆使し、思いもよらない角度から真相へと迫っていく。数学を犯罪捜査の切り札にする斬新な設定とスリリングな謎解き、さらに兄弟の絆や家族の物語も見どころ。知的興奮と人間ドラマが融合した、新感覚の捜査ドラマをお楽しみに！







（海外ドラマNAVI）

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