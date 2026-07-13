timelesz篠塚大輝出演の映画『焼却炉』、第60回カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭でプロキシマ部門審査員特別賞を受賞
江國香織原作、timelesz篠塚大輝のスクリーンデビュー作となる映画『焼却炉』（2027年公開）が、このほど第60回カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭 プロキシマ部門審査員特別賞を受賞したことが、わかった。
【写真】トロフィー手にたくましい表情の内田俊太郎監督
今作は江國氏の短編集『すいかの匂い』収録の一編を映画化。学校や家族、周囲になじめない9歳の女の子が男子大学生との出会いを通じて初恋にも似た感情を抱いていく、そんな少女から大人への過渡期の繊細な心を描いた作品だ。本作の長尾卓磨プロデューサーは、約25年前となる学生時代に原作を読み、それからずっと映像化したいと考えていたという。長年の想いが江國にも届き、今回の映画化が実現した。
小学4年生の主人公・宮田梢を演じるのは、本作で俳優デビューとなるかりん。今回、オーディションで主演を勝ち取った。撮影当時10歳だったかりんが、等身大で梢を演じる。そして、梢を惹（ひ）きつける影絵サークルの大学生、すずきじんたを、映画初出演となる篠塚が演じている。
カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭は、1946年に始まり、以降毎年国内外の約200作品のワールドプレミア、インターナショナルプレミアを行っている映画祭。国際映画製作者連盟公認の映画祭であり、カンヌやベルリンなどで評価の高かった作品の上映が行われるなど、世界の映画祭を賑わせた作品が一堂に会する映画祭でもある。昨年には第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品された早川千絵監督『ルノワール』も上映されている。
今作は新しい作家や挑戦的な作品が出品される「プロキシマ・コンペティション」部門に出品。審査員特別賞は、プロキシマ・コンペティション部門で授与される賞のひとつで、グランプリに次ぐ主要賞。革新的な表現や将来性のある作品を高く評価した審査員が選ぶ。
審査員は、「一見すると非常にシンプルな作品だが、その控えめな語り口と軽やかさの奥には、豊かな詩情と深い洞察が幾重にも積み重なっている。監督は、ほとんど言葉を発しない一人の風変わりな少女の視点を見事に取り入れた。彼女は多くを語らない一方で、あらゆることを敏感に感じ取っている。まるで地震計（リヒタースケール）のように、彼女の表情は、周囲の人々の言葉にならない緊張や心の揺らぎを映し出している」と本作を評価。
授賞式には、内田俊太郎監督、長尾氏、高田聡プロデューサーが登壇。内田監督は、「このような賞をいただけて、本当に光栄に思います。まず、この作品を選んでくださった審査員の皆様、作品を迎えてくださった映画祭の皆様に、心より御礼申し上げます。そして『焼却炉』という物語を託してくださった原作者の江國香織さんに、心から感謝いたします。また、本作に携わってくださった素晴らしいキャスト・スタッフの皆様にも、心から感謝いたします。この賞は、本作に関わってくださった皆様とともにいただいたものだと思っています。改めまして、このたびはありがとうございました」と感謝の気持ちを述べた。
【写真】トロフィー手にたくましい表情の内田俊太郎監督
今作は江國氏の短編集『すいかの匂い』収録の一編を映画化。学校や家族、周囲になじめない9歳の女の子が男子大学生との出会いを通じて初恋にも似た感情を抱いていく、そんな少女から大人への過渡期の繊細な心を描いた作品だ。本作の長尾卓磨プロデューサーは、約25年前となる学生時代に原作を読み、それからずっと映像化したいと考えていたという。長年の想いが江國にも届き、今回の映画化が実現した。
カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭は、1946年に始まり、以降毎年国内外の約200作品のワールドプレミア、インターナショナルプレミアを行っている映画祭。国際映画製作者連盟公認の映画祭であり、カンヌやベルリンなどで評価の高かった作品の上映が行われるなど、世界の映画祭を賑わせた作品が一堂に会する映画祭でもある。昨年には第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品された早川千絵監督『ルノワール』も上映されている。
今作は新しい作家や挑戦的な作品が出品される「プロキシマ・コンペティション」部門に出品。審査員特別賞は、プロキシマ・コンペティション部門で授与される賞のひとつで、グランプリに次ぐ主要賞。革新的な表現や将来性のある作品を高く評価した審査員が選ぶ。
審査員は、「一見すると非常にシンプルな作品だが、その控えめな語り口と軽やかさの奥には、豊かな詩情と深い洞察が幾重にも積み重なっている。監督は、ほとんど言葉を発しない一人の風変わりな少女の視点を見事に取り入れた。彼女は多くを語らない一方で、あらゆることを敏感に感じ取っている。まるで地震計（リヒタースケール）のように、彼女の表情は、周囲の人々の言葉にならない緊張や心の揺らぎを映し出している」と本作を評価。
授賞式には、内田俊太郎監督、長尾氏、高田聡プロデューサーが登壇。内田監督は、「このような賞をいただけて、本当に光栄に思います。まず、この作品を選んでくださった審査員の皆様、作品を迎えてくださった映画祭の皆様に、心より御礼申し上げます。そして『焼却炉』という物語を託してくださった原作者の江國香織さんに、心から感謝いたします。また、本作に携わってくださった素晴らしいキャスト・スタッフの皆様にも、心から感謝いたします。この賞は、本作に関わってくださった皆様とともにいただいたものだと思っています。改めまして、このたびはありがとうございました」と感謝の気持ちを述べた。