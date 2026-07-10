大型で非常に強い台風9号（バービー）の台湾接近に伴い、台湾や沖縄で予定されていたライブやイベントの中止・延期が相次いでいる。気象庁は10日、沖縄で11日にかけて暴風、高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、高潮に厳重に警戒するよう呼びかけた。台北市政府は10日の出勤・登校停止を発表。日本のアーティストらのイベントにも多大な影響を及ぼしている。

山戸穂乃葉、ジュニアの北川拓実らが出演している台湾で上演中のミュージカル「魔女の宅急便」は、台北市政府が10日の出勤・登校停止を発表したことを受け、10日午後7時30分開演予定の公演を中止すると発表した。チケットは全額払い戻しとなるほか、台風の影響で公演中止が生じた場合に備え、13日に追加公演を実施する予定としている。

女性ボーカルグループ「Little Glee Monster（リトグリ）」は9日、2日に予定していた台北単独公演やファンミーティング、公式ツアー関連イベントを中止すると発表した。「メンバー・スタッフ、そして何よりもファンの皆様の安全を最優先に考えた」と説明。フライトの欠航や交通機関への影響、会場閉鎖の可能性などを理由に挙げた。振替公演の開催を前提に調整を進めるとしている。

「WEST.」中間淳太も、台湾で開催するファンイベント「黄・fan・fun Meeting - Junta & 愛TAIWAN - in Taipei」の一部中止を発表。11日の空港お出迎えイベントおよび12日のファンミーティング昼の部が中止となる。12日のファンミーティング夜の部は実施予定としている。

このほか、「HY」は10日に予定していたFM沖縄の公開生放送を延期。人気バンド「go!go!vanillas」も10日の台湾公演を延期し、12日のソウル公演は予定通り開催するとした。

さらに、「ラブライブ！サンシャイン!!」高海千歌役で知られる声優・伊波杏樹も、11日に予定していた台北ファンミーティングを安全確保のため延期すると発表。台風9号の接近により、台湾を中心にエンターテインメント業界にも影響が広がっている。