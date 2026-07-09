【Mリーグ】新旧フェニックス2ショットに反響「永久保存すぎる」「最高の2人」
セガサミーフェニックスを契約満了になった浅井堂岐（日本プロ麻雀協会）が8日、自身のXを更新し、元フェニックスの選手で監督も務めた近藤誠一（最高位戦日本プロ麻雀協会）との会食ショットを公開。新旧フェニックスの2ショットがファンを喜ばせている。
【写真】新旧フェニックス2人に「素敵な写真」「最高の笑顔」
浅井は「誠一さんとご飯に来ました！！！」と、近藤とジョッキを合わせて笑顔を見せる2ショットを公開。この2人と言えば、近藤が監督、浅井が選手として「Mリーグ2024‐25」でチーム初優勝を成し遂げたメンバーだ。
近藤は初優勝を花道に勇退。そして浅井も今季限りで契約満了となっている。そんな2人がチームを去った後でも交流が続いていることがファンはうれしいようで「推し2人のツーショット、なんて素敵なんだ」「推しと推し」「お二人とも最高の笑顔じゃないですか！」「素敵な写真ですね」「元フェニックス同士ではあるが、親子みたいで素敵！！」といった反響が寄せられた。
なお、近藤も浅井の投稿を引用する形で、「タカキも元気でなにより」「ちなみにこれは、タカキも私も望んでいたところでの、セガサミーHDのはからいです」と今回の会食の経緯を説明している。
引用：「浅井堂岐」X（＠taka12taka24）
【写真】新旧フェニックス2人に「素敵な写真」「最高の笑顔」
浅井は「誠一さんとご飯に来ました！！！」と、近藤とジョッキを合わせて笑顔を見せる2ショットを公開。この2人と言えば、近藤が監督、浅井が選手として「Mリーグ2024‐25」でチーム初優勝を成し遂げたメンバーだ。
なお、近藤も浅井の投稿を引用する形で、「タカキも元気でなにより」「ちなみにこれは、タカキも私も望んでいたところでの、セガサミーHDのはからいです」と今回の会食の経緯を説明している。
引用：「浅井堂岐」X（＠taka12taka24）