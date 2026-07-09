羽田空港のラーメン自販機が大人気！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「本格的なラーメン！」
グルメYouTuberの山崎NANAが、自身のYouTubeチャンネルにて「羽田空港にある90秒で完成する出来立てラーメン自販機で爆食してみた！」と題した動画を公開した。羽田空港に設置されている様々なグルメ自販機を調査し、90秒で出来上がる熱々の本格ラーメンやユニークなスイーツを実食レビューしている。
広い羽田空港内を探索し、国内線第2ターミナル1階の到着ロビーへ向かう山崎NANA。「世界の機内食」や名店「オーベルジーヌ」の冷凍カレーを販売する自販機を発見するも、冷凍のためその場ですぐに食べられないと判断してさらに移動する。その後、24時間年中無休で営業している自販機レストラン「グルメ24」に到着。お目当てのラーメン自販機「Yo-Kai Express」を見つけ、全6種類のラインナップから「中華蕎麦 とみ田」の濃厚豚骨魚介ラーメンを注文した。
待ち時間の約90秒間には、自販機のモニターで店舗の紹介VTRが流れるというエンターテインメント性も。完成したラーメンは湯気を立てるほどの熱々で、イートインスペースですぐに味わうことができる。太めの麺と厚切りメンマ、そして折り畳まれて入っていた大きなチャーシューに「大きさも厚みも柔らかさも限界突破した本格的なチャーシュー」と大満足。濃厚な豚骨魚介スープに隠し味の柚子の皮が効いており、自販機とは思えないお店のクオリティだと絶賛した。
さらに、新宿の名店「金色不如帰」の「真鯛と貝の塩ラーメン」を追加注文。こちらは、しめじや海鮮の旨味が効いた透き通るスープに細いストレート麺が絡む一杯。「鯛と貝の香りと旨味が凄い」と、先ほどのラーメンとは異なるさっぱりとした味わいを堪能している。食後にはデザート自販機で「OMUSUBI Cake」のティラミス味を購入。包装も中身も完全におにぎりというユニークな見た目ながら、クレープ生地で包まれたティラミスの美味しいケーキであることを紹介した。
名店のラーメンから面白スイーツまで、バラエティ豊かなラインナップが揃う羽田空港の自販機グルメ。出張や旅行の際、フライト前後の手軽な腹ごしらえとして活用してみてはいかがだろうか。
広い羽田空港内を探索し、国内線第2ターミナル1階の到着ロビーへ向かう山崎NANA。「世界の機内食」や名店「オーベルジーヌ」の冷凍カレーを販売する自販機を発見するも、冷凍のためその場ですぐに食べられないと判断してさらに移動する。その後、24時間年中無休で営業している自販機レストラン「グルメ24」に到着。お目当てのラーメン自販機「Yo-Kai Express」を見つけ、全6種類のラインナップから「中華蕎麦 とみ田」の濃厚豚骨魚介ラーメンを注文した。
待ち時間の約90秒間には、自販機のモニターで店舗の紹介VTRが流れるというエンターテインメント性も。完成したラーメンは湯気を立てるほどの熱々で、イートインスペースですぐに味わうことができる。太めの麺と厚切りメンマ、そして折り畳まれて入っていた大きなチャーシューに「大きさも厚みも柔らかさも限界突破した本格的なチャーシュー」と大満足。濃厚な豚骨魚介スープに隠し味の柚子の皮が効いており、自販機とは思えないお店のクオリティだと絶賛した。
さらに、新宿の名店「金色不如帰」の「真鯛と貝の塩ラーメン」を追加注文。こちらは、しめじや海鮮の旨味が効いた透き通るスープに細いストレート麺が絡む一杯。「鯛と貝の香りと旨味が凄い」と、先ほどのラーメンとは異なるさっぱりとした味わいを堪能している。食後にはデザート自販機で「OMUSUBI Cake」のティラミス味を購入。包装も中身も完全におにぎりというユニークな見た目ながら、クレープ生地で包まれたティラミスの美味しいケーキであることを紹介した。
名店のラーメンから面白スイーツまで、バラエティ豊かなラインナップが揃う羽田空港の自販機グルメ。出張や旅行の際、フライト前後の手軽な腹ごしらえとして活用してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
業務スーパーの1400円食べ放題がコスパ最高すぎた！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛！！
【吉野家】大人気の牛たんが今年も発売！グルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「厚切り最高！」
ココスの1000円朝食バイキングを人気グルメYouTuber山崎NANAが絶賛「神コスパモーニング！！」
チャンネル情報
y0818.nana@gmail.com