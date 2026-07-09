『劇場版ダーウィンが来た！ 世界のネコのなかまたち』10.2公開決定 山田孝之＆水瀬いのりのコメント到着
NHKの人気自然ドキュメンタリー番組『ダーウィンが来た！』の映画化第6弾『劇場版ダーウィンが来た！ 世界のネコのなかまたち』の公開日が10月2日に決定。ポスタービジュアルと特報映像が解禁となった。併せて、劇中で声優を務める山田孝之、水瀬いのり、さらにエンディングテーマを担当するMISIAからのコメントも到着した。
【写真】『劇場版ダーウィンが来た！』「マヌ〜ルのゆうべ」のマヌ子ママ役
放送20周年の節目に公開となる本作の主役は不動の人気を誇るネコ科動物たち。ライオン、チーター、マヌルネコなど、地球上に生きる神秘の生物ネコの仲間たちの“最強でかわいすぎる”生態に迫る。
また、7年間番組の次回紹介を担当してきた「マヌ〜ルのゆうべ」のおなじみキャラクターも映画初登場。そして、番組エンディングでおなじみのMISIAの「ガムシャラ」が、劇場版のエンディングテーマに決定した。
今回解禁されたビジュアルではマヌルネコの赤ちゃんが澄んだ瞳でこちらを見つめるショットや迫力満点のジャンプをするカラカル、大きな耳が特徴のサーバルたち、かわいいネコが大渋滞。また、サバンナを力強く生き抜くライオンやチーターの家族が物語を彩っていく。
あわせて解禁された30秒の予告編では雪の中を短い足でポテポテ駆けていくマヌルネコやじゃれあうネコ科動物たち、珍しく群れで暮らすチーターの若者やライオン夫婦が寄り添う様子、そしてたまらなくかわいい子猫たちの姿。番組でおなじみのマヌ子ママとツノミンも登場する。
さらに、「マヌ〜ルのゆうべ」で声優を務める山田孝之と水瀬いのり、エンディングテーマを彩るMISIAからもコメントが到着。山田は「ネコ・猫・ねこ…それは究極の生きもの。映画ではアタシ、マヌ子の＜たまに見せる野性的な一面＞そして＜ツンデレな魅力＞を楽しんでもらえたらうれしいわ」、水瀬は「今回ナレーションとして作品に参加し、ネコ科動物たちの習性や家族愛、縄張り争い、そしてとある若者チーターの成長を通して、命のたくましさや予想を超える進化に驚かされました！」とコメントを寄せた。
『劇場版ダーウィンが来た！ 世界のネコのなかまたち』は10月2日全国公開。
※山田孝之、水瀬いのり、MISIAのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山田孝之（「マヌ〜ルのゆうべ」マヌ子ママ）
ネコ・猫・ねこ…それは究極の生きもの。映画ではアタシ、マヌ子の＜たまに見せる野性的な一面＞そして＜ツンデレな魅力＞を楽しんでもらえたらうれしいわ。スクリーンでしか味わえないアタシとツノミンの掛け合いを、ぜひ肩の力を抜いて楽しんでちょうだい。
Q：ライオン・チーター・ジャガー・マヌルネコ・カラカル・サーバル・ツシマヤマネコなど様々なネコ科動物が登場しますが特に注目してほしいネコ科動物はいますか？
A：猫はどの種類もそれぞれの魅力があるから、アタシには選べないわねえ。ただ共通して言えることは子猫時代のかわいさに逆らえる人間なんて存在しないってことよ。
■水瀬いのり（「マヌ〜ルのゆうべ」語り、ツノミン）
「マヌ〜ルのゆうべ」が長くたくさんの方に愛され、ツノミンも私にとって特別な存在になりました。生きものや自然の魅力を楽しく学べる作品に関われることを、とてもうれしく思っていますし、次回予告アニメとして積み重ねてきたツノミンとマヌ子ママが、ついに映画としてスクリーンに登場ということで、テレビで応援してくださっている皆さんも私も感動しちゃうと思います！ 劇場ならではの大迫力の映像と音響で、「ダーウィンが来た！」の世界を存分に楽しんでいただけたらうれしいです！
Q：ライオン・チーター・ジャガー・マヌルネコ・カラカル・サーバル・ツシマヤマネコなど様々なネコ科動物が登場しますが特に注目してほしいネコ科動物はいますか？
A：今回ナレーションとして作品に参加し、ネコ科動物たちの習性や家族愛、縄張り争い、そしてとある若者チーターの成長を通して、命のたくましさや予想を超える進化に驚かされました!映像を見ながら、動物たちにも仲間を思いやる心や懸命に生きる強さがあることを実感し、とても感動しました。この作品をきっかけに、動物たちをより深く見つめる楽しさを感じていただけたらうれしいです！
■MISIA（エンディングテーマ「ガムシャラ」）
まだ知らないことばかりのこの地球で、命はそれぞれの場所で懸命に生き、旅を続けています。対馬でのロケを通して見ることができた、大地を駆け、海を渡り、空を越えていく生きものたちの姿は、まさに“我武者羅”に生きる命の輝きそのものだと感じました。
「ダーウィンが来た！」が20年という節目を迎える中で、そんな力強い鼓動や“ガムシャラ”な命のエネルギーを、未知の世界へ踏み出していくワクワクとともに伝えられたらと思い、この楽曲を作りました。これからも、番組で出会うさまざまな生きものたちの姿を楽しみにしています。
【写真】『劇場版ダーウィンが来た！』「マヌ〜ルのゆうべ」のマヌ子ママ役
放送20周年の節目に公開となる本作の主役は不動の人気を誇るネコ科動物たち。ライオン、チーター、マヌルネコなど、地球上に生きる神秘の生物ネコの仲間たちの“最強でかわいすぎる”生態に迫る。
今回解禁されたビジュアルではマヌルネコの赤ちゃんが澄んだ瞳でこちらを見つめるショットや迫力満点のジャンプをするカラカル、大きな耳が特徴のサーバルたち、かわいいネコが大渋滞。また、サバンナを力強く生き抜くライオンやチーターの家族が物語を彩っていく。
あわせて解禁された30秒の予告編では雪の中を短い足でポテポテ駆けていくマヌルネコやじゃれあうネコ科動物たち、珍しく群れで暮らすチーターの若者やライオン夫婦が寄り添う様子、そしてたまらなくかわいい子猫たちの姿。番組でおなじみのマヌ子ママとツノミンも登場する。
さらに、「マヌ〜ルのゆうべ」で声優を務める山田孝之と水瀬いのり、エンディングテーマを彩るMISIAからもコメントが到着。山田は「ネコ・猫・ねこ…それは究極の生きもの。映画ではアタシ、マヌ子の＜たまに見せる野性的な一面＞そして＜ツンデレな魅力＞を楽しんでもらえたらうれしいわ」、水瀬は「今回ナレーションとして作品に参加し、ネコ科動物たちの習性や家族愛、縄張り争い、そしてとある若者チーターの成長を通して、命のたくましさや予想を超える進化に驚かされました！」とコメントを寄せた。
『劇場版ダーウィンが来た！ 世界のネコのなかまたち』は10月2日全国公開。
※山田孝之、水瀬いのり、MISIAのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■山田孝之（「マヌ〜ルのゆうべ」マヌ子ママ）
ネコ・猫・ねこ…それは究極の生きもの。映画ではアタシ、マヌ子の＜たまに見せる野性的な一面＞そして＜ツンデレな魅力＞を楽しんでもらえたらうれしいわ。スクリーンでしか味わえないアタシとツノミンの掛け合いを、ぜひ肩の力を抜いて楽しんでちょうだい。
Q：ライオン・チーター・ジャガー・マヌルネコ・カラカル・サーバル・ツシマヤマネコなど様々なネコ科動物が登場しますが特に注目してほしいネコ科動物はいますか？
A：猫はどの種類もそれぞれの魅力があるから、アタシには選べないわねえ。ただ共通して言えることは子猫時代のかわいさに逆らえる人間なんて存在しないってことよ。
■水瀬いのり（「マヌ〜ルのゆうべ」語り、ツノミン）
「マヌ〜ルのゆうべ」が長くたくさんの方に愛され、ツノミンも私にとって特別な存在になりました。生きものや自然の魅力を楽しく学べる作品に関われることを、とてもうれしく思っていますし、次回予告アニメとして積み重ねてきたツノミンとマヌ子ママが、ついに映画としてスクリーンに登場ということで、テレビで応援してくださっている皆さんも私も感動しちゃうと思います！ 劇場ならではの大迫力の映像と音響で、「ダーウィンが来た！」の世界を存分に楽しんでいただけたらうれしいです！
Q：ライオン・チーター・ジャガー・マヌルネコ・カラカル・サーバル・ツシマヤマネコなど様々なネコ科動物が登場しますが特に注目してほしいネコ科動物はいますか？
A：今回ナレーションとして作品に参加し、ネコ科動物たちの習性や家族愛、縄張り争い、そしてとある若者チーターの成長を通して、命のたくましさや予想を超える進化に驚かされました!映像を見ながら、動物たちにも仲間を思いやる心や懸命に生きる強さがあることを実感し、とても感動しました。この作品をきっかけに、動物たちをより深く見つめる楽しさを感じていただけたらうれしいです！
■MISIA（エンディングテーマ「ガムシャラ」）
まだ知らないことばかりのこの地球で、命はそれぞれの場所で懸命に生き、旅を続けています。対馬でのロケを通して見ることができた、大地を駆け、海を渡り、空を越えていく生きものたちの姿は、まさに“我武者羅”に生きる命の輝きそのものだと感じました。
「ダーウィンが来た！」が20年という節目を迎える中で、そんな力強い鼓動や“ガムシャラ”な命のエネルギーを、未知の世界へ踏み出していくワクワクとともに伝えられたらと思い、この楽曲を作りました。これからも、番組で出会うさまざまな生きものたちの姿を楽しみにしています。