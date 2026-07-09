本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場

【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、本拠地で行われるロッキーズ戦に「1番・指名打者」でスタメン出場する。3試合連続となる21号本塁打に期待がかかる。大谷は前日7日（同8日）の同戦、初回先頭打者本塁打を放ち、メジャー通算300号を記録していた。

節目の一撃は2試合連発となる20号。メジャー通算300本塁打の大台に到達し、日米通算350本塁打（NPB48本）まで残り2本とした。先頭打者弾は今季7本目、通算31本目。また、エンゼルス時代の2021年から6年連続でクリアした。

メジャー9年目で通算300本の大台に到達した。史上170人目の偉業。打者としては通算1102試合目の出場で、アレックス・ロドリゲスの1117試合を抜いて歴代5位のスピード記録となった。

大谷は4日（同5日）の本拠地・パドレス戦を右上腕二頭筋の違和感で欠場。復帰した前日5日は自身32歳の誕生日だった。バースデー弾とはいかなかったが、7回に中前適時打。全打席でフルスイングを見せた。前日6日（同7日）試合前には3日ぶりにキャッチボールを再開。変化球を交えて腕を強く振る場面もあり、投手としての調整も続けて行っている。

この日の先発マウンドには佐々木朗希投手が上がる。今季はここまで15試合に登板して3勝5敗、防御率5.40の成績。前回に登板した7月2日（同3日）のパドレス戦では3回88球7安打6失点と結果を残せなかった。5月23日（同24日）ブルワーズ戦以来の白星を目指して、腕を振る。 （Full-Count編集部）