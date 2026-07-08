MLBは7日（日本時間8日）、今月14日（同15日）に開催されるオールスターについて、パイレーツのポール・スキーンズ（24）、ブルワーズのジェーコブ・ミジオロウスキー（24）の2投手が登板スケジュールが合わないため、出場辞退となったと発表した。

大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、スキーンズはこの日のブレーブス戦に先発。その後、中4日で前半戦最終戦となる12日（同13日）のブルワーズ戦の登板も予定されているため、辞退となった。

ミジオロウスキーもこの日のカージナルスとのダブルヘッダー第1戦に先発し、7回3失点で10勝目をマーク。12日（同13日）のパイレーツ戦でスキーンズとの投げ合いが予定されていることから辞退となった。ミジオロウスキーは今季ここまで18試合で10勝4敗、防御率は両リーグトップの1・62と好調を維持しており、2年目で初のサイ・ヤング賞の最有力候補に挙げられている。

両投手とも剛速球を武器に“怪物”として知られているだけに、オールスターでの登板を心待ちにするファンが多いが、夢の祭典でマウンドに上がることはなくなった。

ただ、ロースターからは外れてもレッドカーペットへの登壇や球宴当日のベンチ待機などの可能性はある。