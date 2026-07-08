丸亀製麺が冷たいスイーツの「丸亀うどんプリン」を7月7日から数量限定で販売しています。

丸亀製麺「うどんプリンってなんなんだ？！」篇（YouTube）

https://youtu.be/x2ZDuqub5lg



「原材料にうどんを30％以上使用」したという丸亀うどんプリンについて同社の担当者に詳しい話を聞きました。

原材料使用されているのは「小麦粉ではなく、茹でたうどん」だといいます。

「毎日粉から打つうどんをベースに、丁寧に火入れを行うことでもちとろ食感のうどんプリン生地を仕込み、一度冷やし、2層目に重ねるゼリー生地を流し込み、冷やし固めることで完成します」と完成までの工程についても話してくれました。

「うどんからプリン」という発想はどこから湧いて出てきたのかと聞いたところ、次のように語ってくれました。

「丸亀製麺は食の感動体験を日々探求しています。これまで、打ち立てうどんのおいしさをスタイルフリーで楽しむ”丸亀シェイクうどん”、うどんから生まれたドーナツ”丸亀うどーなつ”を販売してきました。2026年は”もっと、うどんであなたを驚かせたい”をテーマに掲げ、さらにうどんと”手づくり・できたて”の可能性を広げ、わくわく・楽しさを感じる新たな体験価値を追求しています」

「丸亀製麺のうどんの特長であるもちもちの食感を活かし、お客さまがわくわくを感じてもらえる商品を模索し、誕生したのが”丸亀うどんプリン”です。暑い夏に楽しんでもらえる商品として冷たいスイーツを発売するのは、丸亀製麺として初の試みとなります。限定店舗で行ったテスト販売時にSNSで話題となった人気商品を全国販売いたします」

ブルーハワイ、あんみつ風、マンゴー、あんきなこと4種類が販売されますが、一番人気になりそうなのは「ブルーハワイとマンゴーと予測しています」とのこと。

丸亀うどんプリン 商品概要:

丸亀うどんプリン ブルーハワイ：税込340円

丸亀うどんプリン あんみつ風：税込340円

丸亀うどんプリン マンゴー：税込290円

丸亀うどんプリン あんきなこ：税込290円

※一部店舗では取り扱いなし

※持ち帰り不可

※手づくりのため、一時的な欠品や売り切れの場合あり

丸亀うどんプリン 特設サイト

https://jp.marugame.com/menu/marugameudonpurin/[リンク]

※画像提供：株式会社丸亀製麺

(執筆者: 6PAC)