「日本が嫌い」ではない意外な帰国理由 イェニさんが語る「安定への危機感」と孤独を感じた瞬間
YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「なぜ私は日本を離れ韓国に帰ると決めたのか？」と題した動画を公開した。ゲストのイェニさんは、日本生活に満足しているにもかかわらず帰国を決めた理由について、「安定な生活すると、他の国に行けないかもしれない」と、将来への危機感を語った。
動画では、ワーキングホリデーを利用して来日し2年目を迎えるイェニさんが登場。パクくんから帰国の理由を問われると、「日本の生活が合わないというよりも、他の国に住んでみたい気持ちがあった」と明かした。彼女は、このまま日本で満足し安定してしまうと、本来の目標である「色々な国に住む」という夢を叶えられなくなるのではないかと懸念し、家の契約終了のタイミングで帰国を決意したという。
日本での生活を振り返る中で、イェニさんは一度駅で倒れた際のエピソードを披露。駅員に助けられたものの、身寄りがなく緊急連絡先もなかったため、「この国で私は完全に一人だなと感じた」と、異国での孤独を痛感した瞬間を真剣な表情で語った。
一方で、帰国前にやっておきたいことリストとして「富士山登山」「沖縄旅行」に加え、「タコパ」「こたつでみかん」といった日本ならではの体験を挙げた。また、「立ち飲み屋」への挑戦にも言及。以前、入店する勇気が出ず別の店へ行った際、隣の客にハチミツ入りのハイボールを勧められたという微笑ましいエピソードも明かした。
「あちこち飛び回るのが目標」と語るイェニさん。母親が抱いていた「飛び回りたい」という夢に自身を重ね、次はオーストラリアへの渡航を目指して準備を進めるという。安定を捨てて新たな挑戦を選ぶ彼女の姿勢が印象的な対談となっている。
動画では、ワーキングホリデーを利用して来日し2年目を迎えるイェニさんが登場。パクくんから帰国の理由を問われると、「日本の生活が合わないというよりも、他の国に住んでみたい気持ちがあった」と明かした。彼女は、このまま日本で満足し安定してしまうと、本来の目標である「色々な国に住む」という夢を叶えられなくなるのではないかと懸念し、家の契約終了のタイミングで帰国を決意したという。
日本での生活を振り返る中で、イェニさんは一度駅で倒れた際のエピソードを披露。駅員に助けられたものの、身寄りがなく緊急連絡先もなかったため、「この国で私は完全に一人だなと感じた」と、異国での孤独を痛感した瞬間を真剣な表情で語った。
一方で、帰国前にやっておきたいことリストとして「富士山登山」「沖縄旅行」に加え、「タコパ」「こたつでみかん」といった日本ならではの体験を挙げた。また、「立ち飲み屋」への挑戦にも言及。以前、入店する勇気が出ず別の店へ行った際、隣の客にハチミツ入りのハイボールを勧められたという微笑ましいエピソードも明かした。
「あちこち飛び回るのが目標」と語るイェニさん。母親が抱いていた「飛び回りたい」という夢に自身を重ね、次はオーストラリアへの渡航を目指して準備を進めるという。安定を捨てて新たな挑戦を選ぶ彼女の姿勢が印象的な対談となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事
「子供が殴られたのに連絡帳？」来日33年の韓国人が驚愕した日本の学校ルールと“変化”した価値観
「暇つぶし」がきっかけで在住33年へ 日本に全く興味がなかった韓国人女性が語る驚きの来日理由
パクくんが聞く韓国人女性の日本移住秘話 18歳の一人旅で人生一変「バタバタしたくない」本音と日本の四季
チャンネル情報
日韓英のトリリンガル。