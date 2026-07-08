「子供が殴られたのに連絡帳？」来日33年の韓国人が驚愕した日本の学校ルールと“変化”した価値観

「暇つぶし」がきっかけで在住33年へ 日本に全く興味がなかった韓国人女性が語る驚きの来日理由

パクくんが聞く韓国人女性の日本移住秘話 18歳の一人旅で人生一変「バタバタしたくない」本音と日本の四季