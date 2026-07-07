建国250周年を巡る歴史認識の対立と「やりすぎるトランプ」の思惑！トランプの「250ドル札」発行計画は左翼への対抗だった

崩壊が進むポルトガル、その元凶は「外国人優遇と中国との蜜月」だった

デジタル教科書推進で広がる学力格差の真実！「出来る人しか出来るようにならない」