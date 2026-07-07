セブン「ブロッコリーチキンエッグ」はダイエッター必見！内科医が絶賛する「非常に優秀な食べ物」
YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」が、「【血糖値実験】セブンイレブンのブロッコリーチキンエッグを糖尿病内科医が食べて血糖値を測った結果...商品として優秀すぎた【ダイエット】【筋トレ】」を公開した。内科医の山村聡氏が、セブンイレブンの人気商品「ブロッコリーチキンエッグ」を食べて食後の血糖値変動を検証し、同商品を「非常に優秀な食べ物」と高く評価している。
動画では、タンパク質が20.6g含まれている同商品に焙煎ごまドレッシングをかけて実食。山村氏は「鶏肉も柔らかい」「ブロッコリーもしっかり食感が残っていて美味しい」と味や食感をレビューした。さらに、自分でゆで卵を作ったりチキンをほぐしたりする手間を考えると、税込365円という価格設定に対しても「めちゃくちゃ安い」とコストパフォーマンスの高さを指摘した。
食後の血糖値測定では、食前「97」だった数値が、40分後に「110」のピークを迎えた後、緩やかに下降する結果に。山村氏はこの推移について、「上昇幅13」「血糖値をほとんど上げない」と分析。糖質が少なく、手軽に必要なタンパク質を摂取できる点から、「おかずの追加の1品におすすめ」と太鼓判を押した。
また、動画後半の質問コーナーでは「食後の運動タイミング」についても言及。「食後すぐの運動はいい」と述べ、腹八分目の食事量で運動できる余力を残すことの重要性を説いた。専門家ならではの実証データと具体的なアドバイスは、健康管理やダイエットに取り組む読者にとって大いに参考になるはずだ。
動画では、タンパク質が20.6g含まれている同商品に焙煎ごまドレッシングをかけて実食。山村氏は「鶏肉も柔らかい」「ブロッコリーもしっかり食感が残っていて美味しい」と味や食感をレビューした。さらに、自分でゆで卵を作ったりチキンをほぐしたりする手間を考えると、税込365円という価格設定に対しても「めちゃくちゃ安い」とコストパフォーマンスの高さを指摘した。
食後の血糖値測定では、食前「97」だった数値が、40分後に「110」のピークを迎えた後、緩やかに下降する結果に。山村氏はこの推移について、「上昇幅13」「血糖値をほとんど上げない」と分析。糖質が少なく、手軽に必要なタンパク質を摂取できる点から、「おかずの追加の1品におすすめ」と太鼓判を押した。
また、動画後半の質問コーナーでは「食後の運動タイミング」についても言及。「食後すぐの運動はいい」と述べ、腹八分目の食事量で運動できる余力を残すことの重要性を説いた。専門家ならではの実証データと具体的なアドバイスは、健康管理やダイエットに取り組む読者にとって大いに参考になるはずだ。
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