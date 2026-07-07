内科医が解説する太りにくい食べ方。サンドイッチには牛乳、「おやつを食べるなら食後のデザート」が正解

【内科医が検証】びっくりドンキーのチーズバーグディッシュで「血糖値スパイク」を起こす意外な落とし穴

現役内科医が検証！アイスの乳脂肪分が血糖値の急上昇を抑える意外なメカニズム