【人気商品】Amazon プライムデーで「ヒツジのいらない枕」が最大17%オフに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」の先行セールが、7月7日から開催中です。累計販売個数が100万個を突破した「ヒツジのいらない枕」もプライスダウン。寝方や好みによって最適な枕を選んでくださいね。

頭に瞬間フィット。体勢を変えても極上の寝心地が続く

「ヒツジのいらない枕」では、高い伸縮性と弾力性で医療機器やスポーツ用品にも使用されている新素材「TPE」を採用。ゴムのような柔軟性で形状を変えるので、頭に心地よく密着します。さらに、人間工学に基づいて作られた三角格子構造が頭から肩まで隙間なくしっかりホールド。TPE素材と三角格子構造を枕全体に贅沢に使用しているため、場所によって寝心地が変わらず、体勢を変えても心地よい眠りが続きます。

頭が蒸れない「完全通気構造」で、寝返りの数を最小限に

寝ているあいだ、人は頭部に熱を感じると寝返りをして熱を発散させようとしますが、「ヒツジのいらない枕」では三角格子構造が通気性を確保。頭部を涼しく保てるため、寝返りの数を最小限にできます。

あらゆる寝相に対応。10年経っても変わらない耐久性

10年間の寝返りを想定した、8万回の圧力試験をクリア。高い耐久性のあるTPE素材だから、長く安心して使用できます。また、あえて少し重ための設計になっているため一晩中ずれることなくフィットし、起きたときも枕が定位置からずれないのが特徴です。

本体の丸洗いOKで、お手入れ簡単。特製カバーも付属

お手入れは簡単で、水・ぬるま湯でそのまま丸洗いができます。また、TPE素材はニオイやカビなどが発生しにくく、清潔に保ちやすいのも特徴のひとつ。枕の柔らかさ・通気性のよさを最大限に引き出すテンセル製のカバーも付属しています。

ヒツジのいらない枕「至極」

王道のスタンダードモデル。標準サイズで、仰向けで眠る方におすすめ。

ヒツジのいらない枕「調律」

低め〜標準サイズ。小柄な方や、自分の好きな高さがわからない方におすすめ。

ヒツジのいらない枕「極柔 BIGサイズモデル」

シリーズ最高の柔らかさを実現した、プレミアムなBIGモデル。横向きで眠る方におすすめ。

ヒツジのいらない枕「和み」

うつ伏せ寝が好きな方や、寝返りが多い方に最適です。

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※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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