40歳で「年収500万円・貯蓄250万円」ですが、友人たちは「貯蓄1000万円・住宅ローンも返済間近」と聞いてビックリ！ わが家は“平均より少ない”のでしょうか？ 平均データを確認

40代の金融資産の平均

金融経済教育推進機構（J-FLEC）の「家計の金融行動に関する世論調査（2025年）」によると、40代の二人以上世帯における金融資産保有額の平均は1486万円となっています。

この「金融資産」には預貯金のほか株式や投資信託、保険なども含まれます。そのため単純比較はできませんが、この数字だけを見ると「貯蓄250万円では少ない」と感じるかもしれません。

しかし、平均値は一部の高額資産保有者によって押し上げられる傾向があります。そこで参考にしたいのが中央値です。この世代の中央値は500万円となっているため、約半数は金融資産が500万円以下ということになります。

さらに、金融資産を保有していない世帯も18.8％あります。そのため、貯蓄250万円は中央値より少ないものの、「極端に少数派」というわけではないでしょう。



金融資産1000万円以上の40代は実は少数派

多くの友人が「貯蓄1000万円ある」と聞くと、それが当たり前のように感じてしまうかもしれません。しかし、同調査によると、40代で金融資産1000万円以上を保有している二人以上世帯は37.5％です。

裏を返せば、約6割の世帯は1000万円未満ということになります。もちろん1000万円以上保有している人も少なくありませんが、「40代なら誰でも1000万円持っている」という状況ではありません。

友人の話だけを聞くと焦ってしまいがちですが、このような実際の統計を見ると印象は変わるでしょう。



年収500万円は平均と比べてどうなの？

国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、40～44歳の給与所得者の平均年収は516万円です。男女別では、男性が630万円、女性が359万円となっています。

そのため、年収500万円という水準は、40～44歳全体の平均とほぼ同程度と考えられます。少なくとも、「平均より大幅に低い年収」というわけではありません。

ただし、同じ年収でも共働きかどうか、子どもの人数、住宅ローンの有無などによって家計の余裕は大きく異なります。



住宅ローンがあると貯蓄しにくいことも

友人が「住宅ローンも返済間近」と話していた場合、その友人は比較的早い時期に住宅を購入した可能性があります。一方で、最近住宅を購入した人であれば、住宅ローン残高が数千万円あることも珍しくありません。

住宅ローンを返済している期間は、毎月の返済額が家計を圧迫しやすく、その分だけ貯蓄に回せるお金が少なくなります。また、住宅購入時には頭金や諸費用などでまとまった資金を使うケースもあります。

そのため、金融資産だけを比較しても、本当の家計状況は分からないことが多いでしょう。



他人と比べるより確認したいポイント

家計管理で重要なのは、友人と比べて優劣を競うことではありません。まず確認したいのは、毎月黒字を維持できているかどうかです。

また、生活防衛資金が確保できているか、教育費や老後資金の準備を進められているかも重要なポイントになります。仮に現在の貯蓄額が多くなくても、今後継続的に積み立てができる状態であれば、将来に向けて資産形成を進めることは可能です。

逆に、一時的に資産が多くても、収支が赤字であれば長期的な安心にはつながりません。大切なのは、自分の家庭の状況に合わせた資産形成を続けることです。



まとめ

40歳で年収500万円・貯蓄250万円という水準は平均と比べると高くはありませんが、特別に低いというわけでもありません。また、住宅ローンの有無や家族構成によって家計状況は大きく異なるため、友人の貯蓄額だけを見て焦る必要もありません。

他人と比較するよりも、毎月の収支や将来の資金計画を確認し、自分の家庭に合ったペースで資産形成を続けることが大切だといえるでしょう。



出典

金融経済教育推進機構（J-FLEC）家計の金融行動に関する世論調査2025年

国税庁 令和6年分民間給与実態統計調査

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など