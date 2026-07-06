【「スター・ウォーズ」ライトセーバー】 7月10日ごろ発売 価格:各6,600円 ※全5種(ダース・ベイダー、ルーク・スカイウォーカー、ヨーダ、メイス・ウィンドゥ)

童友社は「スター・ウォーズ」に登場するジェダイの騎士達が使用する武器「ライトセーバー」をモチーフとしたなりきり玩具「『スター・ウォーズ』ライトセーバー」5種を7月10日ごろに発売する。価格は各6,600円。

ラインアップは「『スター・ウォーズ』ライトセーバー 1ダース・ベイダー (赤)」、「『スター・ウォーズ』ライトセーバー 2ルーク・スカイウォーカー (緑)」、「『スター・ウォーズ』ライトセーバー 3アナキン・スカイウォーカー (青)」「『スター・ウォーズ』ライトセーバー 4ヨーダ (緑)」、「『スター・ウォーズ』ライトセーバー 5メイス・ウィンドゥ (紫)」の5種。

「スター・ウォーズ」でのライトセーバーはジェダイの騎士を象徴する武器で、普段は柄の状態で携行、スイッチを入れることでプラズマの刃を出現させる。ジェダイの騎士、そしてシスの暗黒卿はフォースとこのライトセイバーで戦う。

童友社が販売する「『スター・ウォーズ』ライトセーバー」は中国ZD toysのもの。全長約1mという劇中を思わせる大きさ。発光に加え、起動音、動作音も再現している。リチウムイオン電池を内臓しており、USB-TypeCで充電を行う。

【ダース・ベイダー (赤)】【ルーク・スカイウォーカー (緑)】【アナキン・スカイウォーカー (青)】【ヨーダ (緑)】【メイス・ウィンドゥ (紫)】

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