YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【食べるまで3分】余ったライスペーパーでズボラ八つ橋！包丁もレンジも不要です」と題した動画を公開しました。余りがちなライスペーパーを活用し、火も包丁も使わずにたった3分で作れる和菓子のレシピを紹介しています。

調理工程は驚くほどシンプルです。タッパーにきな粉と砂糖を入れ、「ニッキはシナモンの仲間なので、シナモンパウダーを入れるだけであの香りが手軽に再現できます」というアイデアで、シナモンパウダーを混ぜ合わせます。続いて、ライスペーパーをサッと水にくぐらせて柔らかくし、4か所を折り畳んで正方形にします。そこへ食物繊維が豊富なつぶあんを乗せて三角に折りたたみ、きな粉をまぶせば出来上がりです。

完成したお菓子は、見た目香りも本物そっくりに仕上がります。本家よりももちっとした弾力があり、ライスペーパーならではのみずみずしさも楽しめます。ただし、作り置きすると硬くなってしまうため、「出来立てをお楽しみくださいね」と注意点を語っています。

動画の後半では、管理栄養士の視点から和菓子と洋菓子のカロリーの違いについても解説しています。和菓子は生クリームやバターを使わない分、洋菓子に比べて脂質が低く、小豆から食物繊維も摂れると魅力を伝えています。罪悪感なく楽しめるヘルシーな手作りの一品で、食後のティータイムを満喫してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・きな粉 大さじ3
・砂糖 大さじ1
・シナモンパウダー 適量（あれば）
・ライスペーパー 適量
・お好きなあんこ 適量

［作り方］
1. タッパーにきな粉、砂糖、シナモンパウダーを入れて混ぜ合わせる。
2. 水の入ったお皿と、平たいお皿を用意する。
3. ライスペーパーをサッと水にくぐらせて、平たいお皿の上に置く。
4. ライスペーパーが柔らかくなったら、フチを4か所畳んで正方形にする。
5. 中央にあんこを置く。
6. 三角に畳んで、1で作ったきな粉にまぶせば完成。

YouTubeの動画内容

00:00

きな粉とシナモンで手軽に香りを再現
01:21

ライスペーパーを水にくぐらせる
02:11

あんこを乗せて三角に包む
02:49

見た目も香りもそっくりな八つ橋の完成
04:06

和菓子と洋菓子、どっちが高カロリー？

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