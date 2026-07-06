見た目も香りもそっくりな八つ橋の完成

きな粉とシナモンで手軽に香りを再現

にんにくの香りがたまらない！レンジで一発、とろみソースが絡む絶品ペペロンチーノ

ほかほかご飯が止まらない！タレと味噌が絡む旨味たっぷり「鮭のちゃんちゃん焼き」

火も包丁も使わない！タッパーとレンジだけで完結する絶品カニマヨ炒飯

【計量不要】袋で混ぜてチン！好きな豆乳フレーバーで作れる「ふわふわ豆乳蒸しパン」紅茶＆ココアバージョン

【皿も手も汚れない】アイラップで混ぜてチンだけ！一番楽な「ふわふわたまご蒸しパン」

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お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、 少しでも「ゆとり」が生まれますように！