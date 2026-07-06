『風、薫る』“りん”見上愛、衝撃行動に重すぎる代償 ネット悲痛「月曜からキツい」「今週は修羅場回」（ネタバレあり）
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第15週「差し出せぬ手」（第71回）が6日に放送され、りん（見上）の行動から悲劇が起こると、ネット上には「最悪の状況…」「月曜からキツいな…」「今週は修羅場回かな」といった声が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）、勤務中に異変！
ガンで入院している山本（本田大輔）の願いを叶えるため、りんは医師や直美（上坂）に無断で彼を外へ連れ出し帰宅させる。大切な花火の日に妻・テイ（伊勢佳世）と再会できた山本は「手術…して良かった…お前のおかげだ」と伝える。
空が白み始めた頃、山本が「やっぱり病院戻って先生に診てもらえないかね？」とつぶやく。するとりんは「戻りましょう、山本さん。戻って治しましょう」と応える。家を出ようとする山本はテイに笑顔で「またな」と声をかける。これにテイも笑顔で「また」と返すのだった。
そして、りんは山本を連れて帝都医大病院へ。しかし、山本は病室の目の前で倒れてしまう。りんが懸命に彼の名前を呼ぶと、山本は「一ノ瀬さん…助けて…助…け…」とつぶやき、息を引き取る…。
その後、駆け付けたテイから「ねえ、なんで？ ねえ、なんで死んじゃったの？」と問い詰められるりん。夫の遺体のそばで悲しみに暮れるテイの姿と、ただ黙って俯くことしかできないりんの姿が映し出されて第71回が幕を下ろすと、ネット上には「りん絶対ピンチすぎる…」「責任を問われるだろうなあこれ…」「最悪の状況…」などの投稿や「わかっちゃいたけど月曜からキツいな…」「この展開はきついな〜号泣だよ」「今週は修羅場回かな」といった反響が集まっていた。
【写真】明日の『風、薫る』りん（見上愛）、勤務中に異変！
ガンで入院している山本（本田大輔）の願いを叶えるため、りんは医師や直美（上坂）に無断で彼を外へ連れ出し帰宅させる。大切な花火の日に妻・テイ（伊勢佳世）と再会できた山本は「手術…して良かった…お前のおかげだ」と伝える。
そして、りんは山本を連れて帝都医大病院へ。しかし、山本は病室の目の前で倒れてしまう。りんが懸命に彼の名前を呼ぶと、山本は「一ノ瀬さん…助けて…助…け…」とつぶやき、息を引き取る…。
その後、駆け付けたテイから「ねえ、なんで？ ねえ、なんで死んじゃったの？」と問い詰められるりん。夫の遺体のそばで悲しみに暮れるテイの姿と、ただ黙って俯くことしかできないりんの姿が映し出されて第71回が幕を下ろすと、ネット上には「りん絶対ピンチすぎる…」「責任を問われるだろうなあこれ…」「最悪の状況…」などの投稿や「わかっちゃいたけど月曜からキツいな…」「この展開はきついな〜号泣だよ」「今週は修羅場回かな」といった反響が集まっていた。