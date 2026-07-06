安田章大＆のん“兄妹”それぞれの人生が動き出す 映画『平行と垂直』場面写真が公開
5人組グループ・SUPER EIGHTの安田章大と俳優・のんがダブル主演を務める映画『平行と垂直』（8月28日公開）の新たな場面写真が公開された。
■上岡龍太郎さんのプロフィール
同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と熱望して初めて企画から参加し、のんとダブル主演を務める。自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマとなっている。
今回解禁されたのは、障がいのある兄・大貴と、結婚を控える妹・希が穏やかな表情で並んで歩く姿をはじめ、物語を彩る印象的な場面写真の数々。長年支え合いながら生きてきた兄妹の日常と、人生の転機を迎えたふたりの“これから”を映し出すカットとなっている。
周囲のサポートを受けながら自立した生活を送り、清掃の仕事に励む大貴。職場の先輩（芦川誠）や近所の5歳の少女・紗奈（河野咲良）と一緒にベンチで休憩する場面では、いつものように四角いおにぎりを食べる大貴と、勝手に隣へ座っておにぎりを奪う紗奈の姿が切り取られ、地域の人々とのつながりの中で築かれてきた穏やかな日常が写し出される。
一方、カウンセラーとして働く希の隣には、結婚を控える恋人・雅也（伊島空）の姿も。結婚という人生の岐路に立つ希だが、これまでの兄・大貴との暮らし、そしてこれからの人生との間で揺れ動く複雑な心境が垣間見える。
さらに、雅也の両親との顔合わせの席で、ある出来事をきっかけに感情をあらわにする大貴と、その様子を心配そうに見つめる希を捉えた緊迫感あふれるカットも。互いを思うからこそすれ違い、ぶつかり合いながらも、兄妹として生きてきたふたりの関係が大きく動き出していくことを予感させる。
何気ない日常の中にあるかけがえのない時間。変わっていくものと、変わらないものの狭間で、それぞれが自分らしく生きようとする兄妹の姿から、人生の転機に立たされたふたりがどのような未来を選び取っていくのか、本作への期待をさらに高める場面写真となっている。
■上岡龍太郎さんのプロフィール
同作品は安田が“作品のメッセージを届けたい”と熱望して初めて企画から参加し、のんとダブル主演を務める。自閉スペクトラム症の兄の大貴（安田）と、兄を幼い頃から支えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマとなっている。
周囲のサポートを受けながら自立した生活を送り、清掃の仕事に励む大貴。職場の先輩（芦川誠）や近所の5歳の少女・紗奈（河野咲良）と一緒にベンチで休憩する場面では、いつものように四角いおにぎりを食べる大貴と、勝手に隣へ座っておにぎりを奪う紗奈の姿が切り取られ、地域の人々とのつながりの中で築かれてきた穏やかな日常が写し出される。
一方、カウンセラーとして働く希の隣には、結婚を控える恋人・雅也（伊島空）の姿も。結婚という人生の岐路に立つ希だが、これまでの兄・大貴との暮らし、そしてこれからの人生との間で揺れ動く複雑な心境が垣間見える。
さらに、雅也の両親との顔合わせの席で、ある出来事をきっかけに感情をあらわにする大貴と、その様子を心配そうに見つめる希を捉えた緊迫感あふれるカットも。互いを思うからこそすれ違い、ぶつかり合いながらも、兄妹として生きてきたふたりの関係が大きく動き出していくことを予感させる。
何気ない日常の中にあるかけがえのない時間。変わっていくものと、変わらないものの狭間で、それぞれが自分らしく生きようとする兄妹の姿から、人生の転機に立たされたふたりがどのような未来を選び取っていくのか、本作への期待をさらに高める場面写真となっている。