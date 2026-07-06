サッカーW杯

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は5日（日本時間6日）、決勝トーナメント2回戦でブラジルとノルウェーが激突。2-1でノルウェーが勝利した。ブラジルはスーパースターのネイマールがPKで意地の得点をマークするも及ばず。試合終盤にはイエローカードをもらうなど闘志むき出しだったが、試合終了のホイッスルを聞くと涙した。

後半22分から途中出場。相手の怪物エース、ハーランドに2得点を許して迎えたアディショナルタイムに、ネイマールには相手を倒してイエローカードが提示された。その後もノルウェー選手を突き飛ばすなどエキサイト。小競り合いの中心になってしまう場面もあった。

試合終了間際、ブラジルが獲得したPKでキッカーを務めたネイマールは、相手GKのエリアン・ニーランと何やら言い合い、直後に得点。ニーランとその後も煽りあうようなシーンもあり、苛立ったままだった。

しかし試合終了の笛を聞くと、ピッチ上で涙。こみ上げるものを隠せなかった。終盤のネイマールの様子には、日本ファンも様々な反応を寄せている。

「試合後の涙見て切なくなっちゃった」

「ネイマールの最後がカッコ悪過ぎた」

「ネイマールのイエローは余計。よくなかった」

「ネイマールの涙見てたら時代の変わり目が来てるなぁと」

「ネイマールの涙はくるものがある」

「PKのときはちょっと後味悪かったな……」

「ネイマールが退場にならないのも、最後のPKも謎」

イタリア出身の著名サッカー・ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ記者のXによると、試合後にネイマールは代表引退を表明したという。勝ったノルウェーは次戦、メキシコ―イングランドの勝者と準々決勝で戦う。



（THE ANSWER編集部）