卓球女子シングルスで世界ランキング４位の張本美和（木下グループ）が、ライバル対決を制して４強入りを決めた。

ＷＴＴＵＳスマッシュ（米国・ロサンゼルス）の準々決勝では、同１０位の早田ひな（日本生命）と対戦。試合前の通算成績は早田が大きくリードしていたが、この日は張本のペースで試合を進めた。力強いバックハンドを武器に第１、２ゲームを１１―７で奪うと、第３ゲームもジュースの末に１３―１１で奪取。第４ゲームは早田の粘りに遭ったが、第５ゲームで勝負あり。ゲームカウント４―１で張本が次ステージにコマを進めた。

張本の戦いぶりには中国メディア「捜狐」が反応。「早田は日本の女子卓球選手ナンバーワンの地位を確固たるものにしたと考えていたが、この試合を見るとそうとは言えない」と切り出した上で「張本はサーブとリターンにしっかりと準備を重ね、以前よりもスピンや着地点のバリエーションを増やした。早田はいくつかの新しいサーブを試みたが、張本はそれらを直接フリックするか、短いプッシュでコントロールすることでキャッチできていた」と高評価を下した。

張本にとってＵＳスマッシュでのベスト４は初めて。苦戦を強いられてきた早田からの白星は、大きな自信につながりそうだ。