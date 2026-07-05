【神アイテム】GUで2色買い！60代が選ぶ夏を涼しく乗り切る「爽やかワンピース」
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「60代、GUで夏のワンピースを買いました」を公開した。動画では、ライフさんがGUで購入した夏の新作ワンピース2色を、お茶の時間を楽しみながら紹介している。
コーヒーと成城石井のスイーツを味わいながら、最近のファッション事情について語るライフさん。「最近は毎日のようにワンピースで過ごしている」といい、夏に向けて新しいアイテムを探しにGUを訪れたことを報告した。店内で目に留まったのは、同じデザインで色が異なる白とネイビーのワンピース。「涼しいかな？」「動きやすいかな？」「洗濯しやすいかな？」と考えながら試着をしたが、どちらの色も魅力的で選びきれず、結局「2枚とも連れ帰ってきました」と明かした。
動画の後半では、実際に購入したワンピースを着用して披露。白のワンピースについては「とても軽くて涼しくて、さらっとしています」と夏らしい爽やかさを絶賛。一方、ネイビーのワンピースについては「ちょっと落ち着いた雰囲気です」「着ていて安心感があります」と、普段使いのしやすさを語った。同じデザインでありながら、色が違うだけで大きく印象が変わる様子が収められている。
最後に「皆さまならどちらを選びますか？」と問いかけ、締めくくったライフさん。本格的な夏が到来する前に、日々のコーディネートをアップデートするワンピース選びの参考にしてみてはいかがだろうか。
コーヒーと成城石井のスイーツを味わいながら、最近のファッション事情について語るライフさん。「最近は毎日のようにワンピースで過ごしている」といい、夏に向けて新しいアイテムを探しにGUを訪れたことを報告した。店内で目に留まったのは、同じデザインで色が異なる白とネイビーのワンピース。「涼しいかな？」「動きやすいかな？」「洗濯しやすいかな？」と考えながら試着をしたが、どちらの色も魅力的で選びきれず、結局「2枚とも連れ帰ってきました」と明かした。
動画の後半では、実際に購入したワンピースを着用して披露。白のワンピースについては「とても軽くて涼しくて、さらっとしています」と夏らしい爽やかさを絶賛。一方、ネイビーのワンピースについては「ちょっと落ち着いた雰囲気です」「着ていて安心感があります」と、普段使いのしやすさを語った。同じデザインでありながら、色が違うだけで大きく印象が変わる様子が収められている。
最後に「皆さまならどちらを選びますか？」と問いかけ、締めくくったライフさん。本格的な夏が到来する前に、日々のコーディネートをアップデートするワンピース選びの参考にしてみてはいかがだろうか。
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