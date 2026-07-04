「『ずっと撮られてる…』ビーチバレー美女選手が明かす本音、「肌を出してるほうが悪い」と言われても…観客撮影禁止への思い

女子ビーチバレー界のニューヒロインとして話題の衣笠乃愛は、プロ転向前年に負った大ケガの影響で、トップレベルの舞台で力を出しきれずにいた。それでも本人に焦る様子は微塵もなし。前回のインタビューから3年、“新・ビーチの妖精”の現在地を追った。〈前後編の前編〉

【画像】すでに妖精だった…⁉ 小学生時代の衣笠乃愛選手

「大ケガはいい経験になった」

――前回の集英社オンラインでのインタビュー時は現役大学生でした。プロビーチバレー選手として活動を始めて3年シーズン目に。当時はまだ取材やメディア対応に慣れてないと話されてましたが、今はどうですか？

衣笠乃愛（以下、同） けっこう慣れてきて、自分を出せるようになってきました（笑）。

――ここまでのキャリアへの手ごたえはいかがでしょうか？

前回のインタビューの後、大学4年の秋に前十字靭帯断裂という大きなケガをしてしまい、卒業後、プロ1年目のシーズンはまったく試合に出られなかったんです。フルで一年間戦えたのは昨シーズンが初めてでしたが、なかなか結果が出ず……。

でも私はポジティブなので、「復帰1年目だしこんなもんでしょ！」みたいな（笑）。

――最新のJVAオフィシャルランキング（6月25日時点）では衣笠選手は23位と、ケガが悔やまれます。バレー人生で初めての大ケガだったんですか？

そうですね。リハビリ中はメンタルにくることもありましたけど、支えてくれる方の存在の大きさを痛感しました。それに、ビーチバレーを外から見ることで気づくことも多かったので、いい経験になったと思ってます。

――直近の試合では6月6日、ジャパンビーチバレーボールツアー第2戦となるグランドスラム グランフロント大阪大会に出場し、惜しくも表彰台を逃しました。

グランドスラムという一番上位のカテゴリに出場したのは2回目なんですが、まだまだ場慣れしてなくて難しいですね。でも予選から勝ち上がって今年初めてグランドスラムの舞台に立てて、着実にステップアップできてる感覚はあります。獲得ポイントも去年の同じ時期より全然多いですし。

――焦りはない？

早く（上位カテゴリの大会で）表彰台に乗りたい気持ちはありますよ。今回の大会もあとひとつで表彰台だったので、何とか勝ちたかった。グランドスラムで勝つのは本当に難しいから、もっと経験を積まなきゃダメですね。

観客の試合撮影禁止に思うこと

――この大会では観客による選手の撮影や、双眼鏡などを使用しての観戦が禁止となりました。ビーチバレーは観客の観戦マナーが問題視されるなか、協会のこの対応についていかがですか？

試合中は私は気にならないですけど、確かに明らかに試合を観に来てなさそうな人はいますね。試合前も「ずっと撮られてる……」という感じはあって、それはちょっと嫌かも。

でも、こういうことを言うと「（肌を）出してるほうが悪いだろ」とか「服着てやれよ」って言ってくる人がいる。これが公式のユニフォームなんだから仕方ないじゃないですか（笑）。

――そりゃそうですよね……。実際、露出の多いユニフォームに抵抗はありますか？

高校生の頃からこのユニフォームだから慣れました。というか、当時から渡されたものを何も考えず着ていただけなので……（笑）。

――ビーチバレーは夏のスポーツというイメージがありますが、昨今の夏は本当に暑い。

めっちゃ暑いですよ！ 日焼け止めは絶対に塗りますし、こまめに塗り直します。熱中症対策のサプリを飲まないと、この暑い中でプレーできません。

地面の砂も熱した鉄板みたいで、この前なんて足の裏をヤケドして水ぶくれになりましたからね。

――過酷です……。シーズン中は全国をめぐるわけですよね？

そうですね。移動による疲労はあると思うんですけど、同じところにとどまって作業するのが苦手なタイプなので、いろんな場所に行って刺激を受ける生活は私的にけっこう楽しいです。各地のおいしいものも食べられますし（笑）。宮崎の地鶏がめっちゃおいしいんです！

――今後の目標は？

去年復帰して、ちょっとずつ勝てるようになってきたという段階だから、とにかく前の年より上の結果を出す。その繰り返しの先にオリンピックがあると思ってます。

2年後のロサンゼルス、6年後のブリスベンとありますが、逆算してどうというよりは、昨日の自分を常に超えていく。ライバルはいません、自分自身です！

――後編ではスタイル抜群の衣笠選手に、そのボディメイク術を伺います！

（後編に続く）

取材・文／武松佑季

撮影／村上庄吾