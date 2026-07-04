町田新体制発表、DF菊池流帆が「菊池ダビド流帆」に登録変更
FC町田ゼルビアが26-27シーズンの新体制を発表した。DF菊池流帆の登録名がDF菊池ダビド流帆に変更となっている。ダビドは同選手の愛称で、元ブラジル代表DFダビド・ルイスに由来する。
背番号も発表になり、新加入のMF松尾佑介は14番、日本とドイツの国籍を持ちカールスルーエ(ドイツ2部)から完全移籍したGKコバヤシ・アキコッホは66番を背負う。
1 谷晃生
3 昌子源
4 菊池ダビド流帆
5 ドレシェヴィッチ
6 望月ヘンリー海輝
7 相馬勇紀
8 仙頭啓矢
9 藤尾翔太
11 増山朝陽
13 守田達弥
14 松尾佑介
15 ミッチェル・デューク
16 前寛之
18 下田北斗
19 中山雄太
20 西村拓真
23 白崎凌兵
24 キム・ミンテ
27 エリキ
28 チャ・ジェフン
31 ネタラヴィ
34 徳村楓大
50 岡村大八
66 コバヤシ・アキコッホ
88 中村帆高
89 ニコラス
99 テテ・イェンギ
背番号も発表になり、新加入のMF松尾佑介は14番、日本とドイツの国籍を持ちカールスルーエ(ドイツ2部)から完全移籍したGKコバヤシ・アキコッホは66番を背負う。
1 谷晃生
3 昌子源
4 菊池ダビド流帆
5 ドレシェヴィッチ
6 望月ヘンリー海輝
7 相馬勇紀
8 仙頭啓矢
9 藤尾翔太
11 増山朝陽
13 守田達弥
14 松尾佑介
15 ミッチェル・デューク
16 前寛之
18 下田北斗
19 中山雄太
20 西村拓真
23 白崎凌兵
24 キム・ミンテ
27 エリキ
28 チャ・ジェフン
31 ネタラヴィ
34 徳村楓大
50 岡村大八
66 コバヤシ・アキコッホ
88 中村帆高
89 ニコラス
99 テテ・イェンギ