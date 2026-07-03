宮川大輔、島田紳助さんとの“怖かった”エピソード語る「それで固まってしまって…」フォローしてくれた芸人も明かす
お笑い芸人の宮川大輔（53）が2日までに更新された関根勤のYouTubeチャンネルに出演。島田紳助さんとのエピソードを明かした。
【動画】「それで固まってしまって…」島田紳助さんとの“怖かった”エピソードを語る宮川大輔
動画では「マジで怖すぎる芸能界の大御所たち」というテロップで、関根と宮川がさまざまな芸人とのエピソードを語った。
宮川は「僕、紳助師匠と一番最初に大阪の番組で、『誰や？』みたいな感じで『9期生のなんとかです』って色々しゃべっていて」と若い頃の紳助さんとのエピソードを明かした。
続けて「何かの時に、何か言わなあかんと思って『いや…あの…僕もあれなんです、あの…京都なんです』って言った」という。すると、「それがどないしたんや」と言われたといい、「ああ…殺されると思った」と振り返った。
宮川は「“ほんまや、なんで言うたんでしょう”っていう…」と振り返り「それで固まってしまって、すみませんって」と話した。さらに「ジュニアさんが一緒に出て『いやこいつあれなんですよ、もうエエですわ』って言ってくれはったから良かった」と、千原ジュニアがフォローしてくれたことを明かしていた。
【動画】「それで固まってしまって…」島田紳助さんとの“怖かった”エピソードを語る宮川大輔
動画では「マジで怖すぎる芸能界の大御所たち」というテロップで、関根と宮川がさまざまな芸人とのエピソードを語った。
宮川は「僕、紳助師匠と一番最初に大阪の番組で、『誰や？』みたいな感じで『9期生のなんとかです』って色々しゃべっていて」と若い頃の紳助さんとのエピソードを明かした。
宮川は「“ほんまや、なんで言うたんでしょう”っていう…」と振り返り「それで固まってしまって、すみませんって」と話した。さらに「ジュニアさんが一緒に出て『いやこいつあれなんですよ、もうエエですわ』って言ってくれはったから良かった」と、千原ジュニアがフォローしてくれたことを明かしていた。