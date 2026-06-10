お笑いタレント宮川大輔（53）が9日に配信された、タレント関根勤のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」に出演。若い頃の吉本興業所属芸人のエピソードなどを話した。トークは90年代に活躍し、宮川も属した、雨上がり決死隊、ナインティナイン、FUJIWARAなどで結成され人気となった若手ユニット「吉本印天然素材」の話題に。宮川は「でも、初めはナインティナインでしたね。ほんとここまで上り詰める早さを見せられた時に“すご