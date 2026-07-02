◇ア・リーグ アストロズ3―8ツインズ（2026年7月1日 ヒューストン）

アストロズの今井達也投手（28）が1日（日本時間2日）、本拠でのツインズ戦に先発。1回1/3を投げ、2本塁打を含む4安打、メジャーでは自己ワーストとなる5四球の大乱調で5失点降板し、今季4敗目を喫した。チームは今井の乱調が響き、6カード連続の勝ち越しはならず。試合後、ジョー・エスパダ監督（50）は今井の投球について言及した。

立ち上がりから投球を乱し、修正もかなわなかった。初回2死二塁、ナショナルズ4番・ベルに中越えに特大の先制2ランを被弾。今井は打球の行方を確認すると、首をひねり、厳しい表情で肩を落とした。その後の2死満塁のピンチはしのいだが、2回には2四球で1死一、二塁の場面を背負い、3番・クレメンスに右越え3ランを被弾。次打者のベルに四球を与えたところで、エスパダ監督はベンチから出て、交代を告げた。

指揮官は乱調の理由を「単純に投球のコマンド（制球）の問題」と端的に挙げ「球の威力自体はかなり良かったですが、ストライクを取るのに苦労していました。それが今日、私が見たそのままの姿です。試合前の準備も良かったですし、プランもしっかりしていましたが、マウンドでそれを実行しきれませんでした」と淡々と話した。

6月19日（同20日）ガーディアンズ戦では6回3失点、11奪三振の好投で白星を挙げ、前回登板の25日（同26日）タイガース戦でも6回無失点、10奪三振で5勝目をマーク。今井にとっては自身3連勝で臨んだ試合で、想定外の早期降板となった。監督は「ここ数試合の登板では本当に素晴らしい投球をしていました。ですから、一度の登板内容で、これまで築いてきた良い流れを止めるようなことはしません」と断言。

「実際に彼は凄まじいボールを投げているし、配球も良かったと思います。ただゾーンを見失ってしまっただけで、球速は出ていた」と評価し「何も心配はしていません。彼にとって、球が思うように決まらない日の一つだったということです」とあくまでも“例外”として位置づけた。