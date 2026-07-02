『ONE PIECEカード』ジャンプ付録に登場！50万部増で発行 集英社「人気に鑑み」
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の連載29周年を記念して、13日発売の『週刊少年ジャンプ』2026年33号に、モンキー・D・ルフィの『ONE PIECEカード』が特別限定とじこみ付録として登場することが発表された。集英社は「『ONE PIECEカードゲーム』の人気に鑑み、同号は通常より50万部増で発行いたします（トータルの発行部数は非公開）」と説明した。具体的に増刷数を発表するのは異例となっている。
【動画】公開された『ワンピース』新作アニメ映像
付録の『ONE PIECEカード』【モンキー・D・ルフィ P-159】のデザインも初公開となり、効果は中盤の攻撃役になり、KO時に仲間を登場させる効果が強力で、11日発売のスタートデッキ【ST-31】とも相性抜群となっている。
さらに、電子版（少年ジャンプ＋・ゼブラック定期購読者限定）応募者全員サービスも実施。この付録カードは、各言語版（日本語版含む）でプレミアムバンダイにて海外限定で通信販売する（日本時間7月6日11時受注開始予定）。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録（当時）し、現在まで初版300万部を維持。テレビアニメが1999年より放送中で、2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。
■スペシャル仕様の“豪華版カード”も手に入る電子版（少年ジャンプ＋・ゼブラック定期購読者限定）応募者全員サービス実施
・セット内容：ONE PIECE カード 合計8枚セット ※ピロー包装
・通常版（「週刊少年ジャンプ」33号の付録と同じカードのもの）4枚
・豪華版（より豪華な加工を施した特別仕様のカード）4枚
・応募期間：2026年7月6日（月）13:00〜2026年8月6日（木）23：58
・応募者負担金：1210円（税込／国内発送費・手数料含む）
・購入制限：３セットまで
付録の『ONE PIECEカード』【モンキー・D・ルフィ P-159】のデザインも初公開となり、効果は中盤の攻撃役になり、KO時に仲間を登場させる効果が強力で、11日発売のスタートデッキ【ST-31】とも相性抜群となっている。
さらに、電子版（少年ジャンプ＋・ゼブラック定期購読者限定）応募者全員サービスも実施。この付録カードは、各言語版（日本語版含む）でプレミアムバンダイにて海外限定で通信販売する（日本時間7月6日11時受注開始予定）。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録（当時）し、現在まで初版300万部を維持。テレビアニメが1999年より放送中で、2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。
■スペシャル仕様の“豪華版カード”も手に入る電子版（少年ジャンプ＋・ゼブラック定期購読者限定）応募者全員サービス実施
・セット内容：ONE PIECE カード 合計8枚セット ※ピロー包装
・通常版（「週刊少年ジャンプ」33号の付録と同じカードのもの）4枚
・豪華版（より豪華な加工を施した特別仕様のカード）4枚
・応募期間：2026年7月6日（月）13:00〜2026年8月6日（木）23：58
・応募者負担金：1210円（税込／国内発送費・手数料含む）
・購入制限：３セットまで
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