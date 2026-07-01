FC東京の元日本代表MF橋本拳人（32）が1日、自身のインスタグラムで、人違いと思われるメッセージが殺到していることを明かした。

橋本はストーリーズに「ブラジルの方からすごいメッセージくるんですけど僕何かしましたか？」と泣き顔の絵文字とともに投稿。ブラジル国旗や笑い顔の絵文字のメッセージがズラリと並んだスクショ画像を公開した。

橋本の最新の投稿は5月10日。J1百年構想リーグの試合後のFC東京の選手たちの集合写真だが、コメント欄には前日からブラジル国旗を並べたメッセージやポルトガル語のコメントが多く届いている。

サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦、ブラジル戦の前に日本代表FW塩貝健人（21＝ヴォルフスブルク）が「昔は強かったけれど、今はどうなんすか？ブラジルは最近あんまり聞かない」などと語ったコメントがブラジル国内で炎上。試合後にはFWクニャから挑発を受けた。塩貝のSNSには誹謗（ひぼう）中傷のようなコメントが届く事態となっており、“けんと違い”で橋本がとばっちりを食らったようだ。

また、俳優の山崎賢人やバドミントン男子シングルス元世界ランク1位の桃田賢斗のインスタグラムにも同じようなメッセージが殺到。山崎のインスタグラムにはフォロワーから「ブラジル人のフォロワーとしてお詫びします」「一部のブラジル人の無礼をお許しください」などの謝罪コメントも書き込まれている。