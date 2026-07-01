『オブセッション 災愛』全世界興収3億ドル突破！ 本予告＆場面写真で“災愛”の恐怖が明らかに
ホラー映画『オブセッション 災愛』が、北米累計興行収入2億ドル、全世界興行収入3億ドルを突破する大ヒットを記録。あわせて、本予告編と場面写真が公開された。
【動画】愛が暴走した先に待つ恐怖！ 『オブセッション 災愛』本予告編
本作は、恐怖工房ブラムハウスが放つ、甘美で狂おしいネオ・ロマンティックホラー。監督を務めたのは、本作で長編デビューを果たした新鋭カリー・バーカー。
全米で社会現象級の大ヒットを記録している本作。公開2ヵ月目に入った現在も観客動員は衰えを見せず、公開当初約2000館だった上映規模は、異例ともいえる1000館以上の拡大を経て、ついに全米3068館へと到達した。全米興行収入は2億ドルを突破し、2026年を代表するサプライズヒットとして映画界を席巻している。
スペインの人気バラエティ番組『El Hormiguero』に出演したトム・ホランドは、本作をロンドンの満席の劇場で鑑賞したことを明かし、パートナーのゼンデイヤとともに絶賛。さらに、『ゴッドファーザー』シリーズなど数々の名作を手がけた映画界の巨匠フランシス・フォード・コッポラも、自身のInstagramで若き才能としてカリー・バーカー監督を称賛し、その投稿が7.1万件を超える「いいね」を集めるなど大きな話題となった。主演のマイケル・ジョンストンもコメント欄に感謝の言葉を寄せるなど、本作をめぐる熱狂はハリウッドのトップスターから映画界のレジェンドにまで広がっている。
このたび公開された本予告は、軽快でロマンチックな音楽に乗せて、内気な青年・ベアが想いを寄せるニッキーを家まで送り届けた後、“ワン・ウィッシュ・ウィロー”（願いの柳）に「ニッキーが世界中の誰よりも自分を愛してくれますように」と願う場面から幕を開ける。
やがて恋人となった2人の幸せな日々が映し出されるが、その甘く幸福な時間は長くは続かない。音楽が不穏に歪み始めると、夜中に部屋の隅の暗闇からベアの寝顔をじっと見つめるニッキーや、泣き叫びながら寝室を徘徊する異様な姿など、背筋が凍るような光景が次々と展開される。
「本能的で、刺激的で、甘美で、く・る・お・し・い」というテロップが示す通り、その愛情は次第に常軌を逸していく。血まみれの痛々しい姿のまま満面の笑みを浮かべる姿に加え、「なんで愛してくれないの!?」と絶叫するニッキー。そして、「愛してる、愛してるよ」と必死に語りかけるベアに対し、「大きな声で！」とさらに愛情表現を強要する場面も切り取られ、愛が執着へ、執着が狂気へと変貌していく様子が鮮烈に描かれる。
映像の最後、ニッキーが口にする「究極の愛」という言葉の意味とは――。2人の愛の行く末はどこへ向かうのか。本予告は、幸福なラブストーリーの皮を被りながら、愛が暴走した先に待つ恐怖を映し出す、“災いのような愛”＝「災愛」の猛威を凝縮した衝撃的な映像となっている。
また、場面写真には、電話をするベアと、その様子を遠くからじっと見つめるニッキーの姿が切り取られている。
デートの最中、最初の着信を一度は無視したベアだったが、友人からの2度目の電話に気づき、申し訳なさそうにその場を離れる。電話口で友人からニッキーにまつわる不審な事実を聞かされるベア。その背後では、自分に隠れて何を話しているのか気になるのか、ニッキーが離れた場所から鋭い視線を向けている。
これまで互いだけを見つめていた2人の間に、初めて疑念と秘密が入り込む瞬間を捉えた1枚。幸せな恋人同士として始まった関係が少しずつ歪み始め、“災愛”の前兆ともいえる瞬間となっている。
映画『オブセッション 災愛』は、7月17日より全国公開。
【動画】愛が暴走した先に待つ恐怖！ 『オブセッション 災愛』本予告編
本作は、恐怖工房ブラムハウスが放つ、甘美で狂おしいネオ・ロマンティックホラー。監督を務めたのは、本作で長編デビューを果たした新鋭カリー・バーカー。
全米で社会現象級の大ヒットを記録している本作。公開2ヵ月目に入った現在も観客動員は衰えを見せず、公開当初約2000館だった上映規模は、異例ともいえる1000館以上の拡大を経て、ついに全米3068館へと到達した。全米興行収入は2億ドルを突破し、2026年を代表するサプライズヒットとして映画界を席巻している。
このたび公開された本予告は、軽快でロマンチックな音楽に乗せて、内気な青年・ベアが想いを寄せるニッキーを家まで送り届けた後、“ワン・ウィッシュ・ウィロー”（願いの柳）に「ニッキーが世界中の誰よりも自分を愛してくれますように」と願う場面から幕を開ける。
やがて恋人となった2人の幸せな日々が映し出されるが、その甘く幸福な時間は長くは続かない。音楽が不穏に歪み始めると、夜中に部屋の隅の暗闇からベアの寝顔をじっと見つめるニッキーや、泣き叫びながら寝室を徘徊する異様な姿など、背筋が凍るような光景が次々と展開される。
「本能的で、刺激的で、甘美で、く・る・お・し・い」というテロップが示す通り、その愛情は次第に常軌を逸していく。血まみれの痛々しい姿のまま満面の笑みを浮かべる姿に加え、「なんで愛してくれないの!?」と絶叫するニッキー。そして、「愛してる、愛してるよ」と必死に語りかけるベアに対し、「大きな声で！」とさらに愛情表現を強要する場面も切り取られ、愛が執着へ、執着が狂気へと変貌していく様子が鮮烈に描かれる。
映像の最後、ニッキーが口にする「究極の愛」という言葉の意味とは――。2人の愛の行く末はどこへ向かうのか。本予告は、幸福なラブストーリーの皮を被りながら、愛が暴走した先に待つ恐怖を映し出す、“災いのような愛”＝「災愛」の猛威を凝縮した衝撃的な映像となっている。
また、場面写真には、電話をするベアと、その様子を遠くからじっと見つめるニッキーの姿が切り取られている。
デートの最中、最初の着信を一度は無視したベアだったが、友人からの2度目の電話に気づき、申し訳なさそうにその場を離れる。電話口で友人からニッキーにまつわる不審な事実を聞かされるベア。その背後では、自分に隠れて何を話しているのか気になるのか、ニッキーが離れた場所から鋭い視線を向けている。
これまで互いだけを見つめていた2人の間に、初めて疑念と秘密が入り込む瞬間を捉えた1枚。幸せな恋人同士として始まった関係が少しずつ歪み始め、“災愛”の前兆ともいえる瞬間となっている。
映画『オブセッション 災愛』は、7月17日より全国公開。