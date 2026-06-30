唐沢寿明＆所ジョージ、日比谷に降臨 周辺どよめき＆拍手
俳優の唐沢寿明とタレントの所ジョージが6月30日、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムで行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア レッドカーペットに登場した。
【全身ショット】美脚も！光沢感あるコーデで登場した広瀬アリス 豪華ゲストがずらり
日下由美（ジェシー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、井上和（スヌッピー役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が待つステージに唐沢と所が登場すると、偶然通り過ぎた日々人からもどよめきの声と拍手が起こった。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ（唐沢）、バズ（所）、ジェシー（日下）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【全身ショット】美脚も！光沢感あるコーデで登場した広瀬アリス 豪華ゲストがずらり
日下由美（ジェシー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、井上和（スヌッピー役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が待つステージに唐沢と所が登場すると、偶然通り過ぎた日々人からもどよめきの声と拍手が起こった。
ウッディ（唐沢）、バズ（所）、ジェシー（日下）らおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツ（佐野）や、最新型タブレットのリリーパッド（広瀬）など新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。