乃木坂46・金川紗耶、1st写真集撮影前にロストバゲージで衣装を現地調達 ワールドカップは「クロアチアも応援！」
乃木坂46の4期生の金川紗耶（24）が6月30日、都内で1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の発売記念会見を開催した。
【写真】眩しい白ビキニ姿…お気に入りカットを紹介する金川紗耶
華やかな白いミニ丈のワンピース姿で登場。撮影地は憧れのヨーロッパにあるクロアチアで撮影された。ただ撮影は順風満帆ではなかったそう。トランジット予定が登場した飛行機の遅延などの影響で失敗。クロアチア入りが1日遅れた。翌朝にクロアチアに到着したがロストバゲージも発生。「2日ぐらい荷物が届かなくて。2日間は現地で調達した衣装で撮影して、半分ぐらいは現地で調達した衣装を使っています」と苦笑いで明かした。
クロアチアを選んだ理由も。「普段からトリュフが好きで。トリュフのパンとかを食べているんです。クロアチアはトリュフが有名と聞いて。そこも決定ポイントになっています」と照れ笑い。現地でも食べたそうで「毎食、トリュフのリゾットとかが出てきて。毎食食べさせていただきました」と思い返して笑顔。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本代表はブラジル代表に敗れてしまったが、クロアチア代表は7月3日にラウンド32でポルトガル代表と戦う。「クロアチアも応援してます！」と金川はエールを送っていた。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。
【写真】眩しい白ビキニ姿…お気に入りカットを紹介する金川紗耶
華やかな白いミニ丈のワンピース姿で登場。撮影地は憧れのヨーロッパにあるクロアチアで撮影された。ただ撮影は順風満帆ではなかったそう。トランジット予定が登場した飛行機の遅延などの影響で失敗。クロアチア入りが1日遅れた。翌朝にクロアチアに到着したがロストバゲージも発生。「2日ぐらい荷物が届かなくて。2日間は現地で調達した衣装で撮影して、半分ぐらいは現地で調達した衣装を使っています」と苦笑いで明かした。
女性ファッション誌『Ray』では専属モデルとしても活躍し「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影された。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのないさまざまな表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。
金川は2001年10月31日生まれ、北海道出身。2018年8月に坂道合同オーディションに合格し、同年12月に乃木坂46の4期生としてデビューした。2020年からは女性ファッション誌『Ray』専属モデルとしても活動。2022年には地元・北海道日本ハムファイターズの試合で披露した「きつねダンス」が話題となり、グループ活動に加えてバラエティーやラジオなど幅広い分野で活躍している。