外構から住まいの価値を考える！ リビングデザインセンターOZONE「“価値が続く住宅”はどうつくるのか」

記事ポイント OZONE「価値が続く住宅」セミナー開催山田貴宏氏と高橋寿太郎氏が住宅価値を解説外構・地域性から住まいの設計を考えるセミナー OZONE「価値が続く住宅」セミナー開催山田貴宏氏と高橋寿太郎氏が住宅価値を解説外構・地域性から住まいの設計を考えるセミナー

リビングデザインセンターOZONEが、「外構・エクステリア」の視点から住宅の設計と価値の関係を考察するセミナーを開催します。

タイトルは「“価値が続く住宅”はどうつくるのか ―環境と外構から考える住まいの設計―」です。

建築家・山田貴宏氏と、創造系不動産の高橋寿太郎氏が登壇します。

リビングデザインセンターOZONE「“価値が続く住宅”はどうつくるのか」

日時：2026年7月10日(金) 16:00〜18:30会場：リビングデザインセンターOZONE 5F セミナールーム定員：40名参加費：2,500円(税込)(一般)参加費：2,000円(税込)(CLUB OZONE プロフェッショナル会員)申込方法：事前申込制(先着順)支払方法：当日支払い(クレジットカード、または二次元コード決済)主催：リビングデザインセンターOZONE

住宅は、建物の性能や意匠を中心に評価されてきました。

近年は、外構やエクステリアといった外部空間、地域との関係性、時間とともに育つ環境まで含めて、住まいの価値を捉える視点が求められています。

セミナーでは、環境とともにある住まいを実践する建築家と、住宅の価値を不動産の視点から読み解く登壇者が、思想と実践、市場の視点を交差させます。

外構とエクステリアから住まいの価値を考える視点

同じように設計された住宅でも、“価値が続くもの”と“失われるもの”があるという問いから、住まいの価値を考えます。

外構やエクステリアは、建物の外側にある空間として、住宅の設計と価値の関係につながる要素です。

地域との関係性や、時間とともに育つ環境まで含めることで、住まいを建物だけで捉えない視点を扱います。

山田貴宏氏が語る環境とともにある住まい

登壇者：山田 貴宏氏所属：一級建築士事務所 ビオフォルム環境デザイン室

山田貴宏氏は、早稲田大学で都市環境工学を学び、清水建設、長谷川敬アトリエを経て、2005年にビオフォルム環境デザイン室を設立しました。

伝統的な木の建築などを基本とした地産地消の建築や、環境設計を行っています。

パーマカルチャーのデザイン手法と哲学を背景に、建物とそれを取り巻く自然、コミュニティまで含めた幅広い環境デザインと場づくりをテーマにしています。

高橋寿太郎氏が読み解く不動産から見た住宅の価値

登壇者：高橋 寿太郎氏所属：創造系不動産

高橋寿太郎氏は、建築家・岸和郎に師事し、建築工学とデザインを修了しました。

設計事務所で住宅から公共建築まで携わった後、不動産会社で開発や仲介などに従事しました。

2011年に創造系不動産を設立し、建築家との協働や教育事業を展開しています。

「建築と経営のあいだ研究所(あいだけん)」などを通じて、建築と不動産の新たな関係を探求しています。

CLUB OZONE プロフェッショナル会員の参加費

対象：住宅、非住宅を問わず、そこで過ごす人のための空間づくりに携わるプロフェッショナル入会金：無料年会費：無料

CLUB OZONE プロフェッショナル会員は、受講料が2,000円(税込)となります。

セミナー申込前に会員登録が完了していない場合、受講料は2,000円(税込)となりません。

住宅や非住宅の空間づくりに携わるプロフェッショナル向けに、OZONEで開催するセミナーやイベントの優待、ビジネスでOZONEを利用する際のサービスなどがあります。

事前申込制で参加する新宿OZONEのセミナー

住所：東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー休館日：水曜日(祝日を除く)注意事項：やむを得ない事情により、中止または延期となる場合があります

申込方法は事前申込制で、先着順です。

支払いは当日支払いで、クレジットカードまたは二次元コード決済を使えます。

当日の現金払いはできません。

外構やエクステリア、地域との関係性を通して、住宅の価値を建物の性能や意匠だけで捉えない視点に触れられます。

建築と不動産の視点が交差する場で、環境とともにある住まいの設計を考えられるセミナーです。

リビングデザインセンターOZONE「“価値が続く住宅”はどうつくるのか」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「“価値が続く住宅”はどうつくるのか」はいつ開催されますか？

A. 2026年7月10日(金)の16:00から18:30まで、リビングデザインセンターOZONE 5F セミナールームで開催されます。

Q. セミナーには誰が登壇しますか？

A. 環境とともにある住まいを実践する建築家・山田貴宏氏と、住宅の価値を不動産の視点から読み解く創造系不動産の高橋寿太郎氏が登壇します。

Q. 参加費はいくらですか？

A. 一般は2,500円(税込)です。

CLUB OZONE プロフェッショナル会員は2,000円(税込)ですが、申込前に会員登録が完了している必要があります。

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