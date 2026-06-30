◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の壁を破れなかった。

MF久保建英（レアル・ソシエダード）は、ベンチで敗退を告げるホイッスルを聞いた。1次リーグ初戦オランダ戦で痛めた左膝は回復せず、3試合連続の欠場。この日はメンバーに入ったが、ウオーミングアップには加わらずサポートに徹した。「最後まで同点を信じていたので。徐々にみんなが泣いてるのを見て“終わってしまったのかな”と。すごく悲しくなりました」。試合後は目に涙を浮かべながら、仲間に声をかけて回った。

前回カタール大会の決勝トーナメント1回戦クロアチア戦は体調不良でメンバー外。ホテルの宿舎でPK負けを見届けた。リベンジを期した今回も、ピッチに立つことなく敗退が決まった。「僕がいたら何か変えられたのか、そういったことを言うつもりはないですけど、今まで僕のことを信じてくれた、いろんな人たちに申し訳ない」と淡々と振り返った。

急ピッチでリハビリを重ね、決勝トーナメント2回戦で復帰できる可能性はあった。「（ケガは）本当にどうしようもないことで、準備を怠ったとかそういうことじゃないんですけど、持ってないと言われたらそれまで。僕個人が残念というよりは、みんなに申し訳ないという気持ちが一番強い」。25歳で迎えた2度目のW杯も不完全燃焼で幕を閉じた。