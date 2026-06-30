バンカーショットの距離感を合わせるコントロール法とは！？【アプローチの新しい教科書/松吉信】

同じ振り幅のバンカーとアプローチショットの距離の差とは

バンカーが苦手ならＰＷや９Ｉで打つのも脱出成功率を上げるコツ

バンカーショットの場合、ボールを直接打たずに、ボールの手前にクラブヘッドを入れます。ボールをスイング軌道の最下点よりも１個分左にセットすることで自然にダフらせることができますが、インパクト時の砂の抵抗があるため、キャリーの距離がアプローチの３分の１くらいとなります。

10ヤードのバンカーショットと、30ヤードのアプローチショットの振り幅がほぼ同じとなるのです。ピンが近いとなかなか大きく振れませんが、そこは「思い切り」と「勇気」でカバーしていただきたいところです。

砂の上で練習できるチャンスがあったら、ホームランしても良いので通常のフルスイングで打ってみましょう。自然にダフらせる打ち方でどこまで飛ばせるか、自分の最大の距離を知るのです。それがバンカーにおける距

離感のコントロールにつながります。

ホームランを怖がるとダウンスイングで減速したり、インパクトでゆるめたりしがちですが、そうした悪癖が染みついてしまうとバンカー恐怖症をいつまでも克服できません。ピンが遠いバンカーショットはホームランと紙一重ですし、ホームランを何度か経験しながら上達していくものです。

サンドウェッジでは距離を出しにくいという女性や年輩のゴルファーはピッチングウェッジや９番アイアンを使いましょう。ポイントはサンドウェッジ同様フェースを少し開くことです。

【出典】『「左手」「右手」タイプ別で上手くなる！アプローチの新しい教科書』著者：松吉 信