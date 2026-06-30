【FIFAワールドカップ2026】ブラジル代表 2ー1 日本代表（日本時間6月30日／ヒューストン・スタジアム）

【映像】ボール回収→圧巻のドリブル弾丸シュート

日本代表のMF佐野海舟が、王国・ブラジルを相手に代表初ゴールを挙げた。得意のインターセプトからダイナミックなボールキャリーに、最後は右足を振り抜いた一撃に日本中のファンたちが歓喜した。

日本は6月30日、FIFAワールドカップ2026・ラウンド32でブラジルと対戦。ダブルボランチの一角として先発出場した佐野は、29分に試合を動かす。

ハーフウェイライン付近でダニーロの横パスを狙っていた佐野がインターセプト。そこから一気に中央をドリブルで持ち上がると、カゼミーロの対応をかわして前進する。

そして約21メートルの位置から右足を一閃。時速117キロの弾丸ショットは、ブロックに入ったガブリエウ・マガリャンイスの背後を抜け、GKアリソンの手も届かずゴール左隅に突き刺さった。

佐野にとって嬉しい日本代表初ゴール。DAZNで解説を務めた内田篤人氏（元日本代表）は「いい形で奪ってから、前線の選手たちもサポートというよりもゴールに向かって走り出したので、ブラジルは対応が難しかった。よく抑えましたね。いいシュートです」と絶賛。

同じく解説の久保裕也氏（元日本代表）も「完璧ですね。しっかり守ってカウンターで決め切る。最高のシチュエーションですね」というと、安田理大氏（元日本代表）も「ブンデスリーガで何回も見ましたね。普段積み上げているものが試合に出るんですね」と歓喜した。

するとSNSのファンたちも「これは永久保存版」「さすがの回収から海舟砲」「震えたよ。とんでもない選手だ」「三笘かと思ったけど、佐野やで」「海舟の魅力全てを凝縮した最高のゴール」「これが日本のカイシュウ・サノです」「岡山が産んだ至宝！！！」「もう涙出てきたよ。海舟素晴らしいゴールをありがとう」「もう鳥肌がやばいって」「これはブラボー！」と、深夜の試合にも関わらず大きな反響となった。

しかし、日本は56分に同点とされる。さらに延長戦目前の後半アディショナルタイム、90＋5分に痛恨の逆転ゴールを許し、1-2で敗戦。ラウンド32で無念の敗退となった。

それでも、佐野海舟が見せた一撃は世界に強烈なインパクトを残した。敗戦の中で輝いたそのプレーは、日本代表の未来への可能性を示すゴールとなった。

（FIFAワールドカップ2026）