◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。

サポートメンバーとしてチームに帯同したＤＦ吉田麻也は「ここで終わるようなチームじゃ無いと感じていたので、ここさえ突破できればもっともっと上に行けたんじゃ無いかなという気持ちはあります」と言葉を絞り出し「言い訳みたいになっちゃいますけど、自分たちの一番の強みであったシャドーの選手層がどうしても薄かった。選択肢が限られたことは、短期のトーナメントにおいては、かなりディスアドバンテージだった。現実、今回はチュニジアにしか勝っていない。見つめ直して分析して、次につなげていかなければいけない」と厳しく振り返った。

これまでとは違う役割で約１か月を過ごし「チームがＷ杯で結果を出すために自分に何ができるかを考えて、毎日過ごしてきました。この集団の、チームの一員になれて誇りに思います」。日本代表全体の成長を感じる場面も多くあったと言い「自分たちがやってきたことが、数年後に帰ってきて、より強固になって積み上がってきていると実感できるシーンがたくさんあった。これから彼らが次の世代につなげてくれる。そうやって日本は強くなっていく」と日本のさらなる進化を願った。

ＤＦ長友佑都が１次リーグのスウェーデン戦でＷ杯５大会連続出場を果たしたことについても「あんな人が出てあんな喜ぶことはもう二度とない」と笑顔で振り返った吉田。自身の今後については「僕はしっかり花道を作って送り出されているので。キッパリ、キッパリです」と笑った。