◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の壁を破ることはできなかった。

FW塩貝健人（21＝ヴォルフスブルク）はブラジル戦での出番はなかった。試合前に「昔は強かったけれど、今はどうなんすか？フランスだけ強いというイメージ。あとアルゼンチン。ブラジルは最近あんまり聞かない」と相手の印象を率直に語り、これが賛否を呼んでいた。

試合後には、ブラジル選手から挑発も受けた。「ああいう風に伝わってしまった以上、仕方ないと思います。それで負けてしまったのは僕たちなので」と、毅然と受け止めた。

発言の意図については、「ブラジルが弱いと言いたかったわけではない」と強調。「ネイマールが点を取っていたのは前のことで、今じゃないだろと言いたかっただけ。でも、そういうふうに伝わってしまった以上は仕方ないかなと思います」と釈明した。

日本は前半29分、ハーフウエーラインでパスカットした佐野（マインツ）がドリブル突破し、ペナルティーアーク手前から強烈なミドルシュート。ゴール左のサイドネットに決める代表初ゴールで先制点を奪った。守っても3戦連発中のFWビニシウス（Rマドリード）をMF堂安（Eフランクフルト）、佐野、DF冨安（アヤックス）が徹底マークして自由にさせなかった。

しかし、ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。

その後も耐える展開が続いた中で迎えた後半アディショナルタイム。追加時間は6分だったが、5分が経過した50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められた。延長戦も見えてきた中で、残り1分を耐えきれず、涙を呑んだ。