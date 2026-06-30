後半アディショナルタイムに痛恨の失点で1-2の敗戦

サッカー日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で敗れた。

好セーブで幾度となくチームを救いながらも、最後に逆転ゴールを許したGK鈴木彩艶は「ゴールのところを防ぎきれなかったところは受け止めなければいけないですし、まだまだ、強くならなければいけない」と悔しさを口にした。

日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制するも、後半11分にMFカゼミーロに同点弾を許す。その後は流れがブラジルに傾き、FWヴィニシウス・ジュニオールに切り込まれて決定機を作られたが、鈴木がファインセーブで窮地を救った。しかし、1-1で迎えた後半アディショナルタイム、自陣でボールを失うと最後はFWガブリエル・マルティネッリにシュートを打たれる。鈴木が触れたボールはゴールポストに当たってネットに吸い込まれ、無情にもこれが決勝点となった。

チームを救うプレーを見せながらも、終盤の失点で敗れたこの場面について、鈴木は「チーム全体として体を張って守るっていうところは最後まで続けられたことですし、自分としては、とにかくチームを助けたいという思いで、失点した後もプレーし続けた」と振り返った。それでもベスト16の壁を越えられなかった現実に対し、「このピッチで勝つためにずっと準備してきて、それが今回結果として出なかった。何かまだまだ甘い部分があったのかもしれないですし、まだまだ成長しなければいけないというのを強く感じた」と現在地を見つめた。

大舞台で王国の猛攻を受けた激闘を経て、世界との差も肌で感じている。「こういった強豪国に対して、自分たちがチャレンジャーとして臨むというのはそうですし、その精神というところは間違ってなかったと思う」と戦いぶりを評価しつつ、「これをもっともっと続けていかなければいけないですし、それをやり続けた先に、最高の景色が待っていると思う。また一つになって前に進んでいけたら」と今後のチームの成長へ決意を語った。

試合後には、大舞台で声援を送ったファンへの思いも口にした。「皆さんに結果という形でお返しすることはできなかったんですけど、僕たちが最後までピッチで走りきるというところはしっかりとやったと思う」と激闘を振り返り、「前を向いて次につなげていきたいと思うので、これからも後押し、応援、よろしくお願いします」とサポーターへの感謝の言葉で締めくくった。（FOOTBALL ZONE編集部）