◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 ― ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が29日（日本時間30日）に行われ、日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）と対戦。前半を終えて1―0で折り返した。

日本は冨安（アヤックス）、谷口（シントトロイデン）、伊藤（Bミュンヘン）の3バック。鎌田（クリスタルパレス）と佐野（マインツ）がボランチコンビを組み、伊東（ゲンク）と前田（セルティック）がシャドーに入った。

日本は立ち上がりにハイプレスを仕掛け、その後は自陣に引いてブラジルの攻撃をブロック。3戦連発中のFWビニシウス（Rマドリード）を、MF堂安（Eフランクフルト）や冨安が徹底マークして自由にさせなかった。前半29分にはハーフウエーラインでパスカットした佐野がドリブルで突進し、ペナルティーアーク手前からミドルシュート。グラウンダーがGKアリソンの右手をかすめてゴール左のサイドネットに決まった。守備でも貢献を続ける佐野の代表初ゴールで待望の先制点を奪った。

過去の対戦成績は日本の1勝2分け11敗。W杯では2006年ドイツ大会1次リーグで1―4と大敗した。昨年10月の国際親善試合で3―2と逆転勝ちし、歴史的初勝利をマークしていた。