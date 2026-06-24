旬を迎える桃をたっぷり楽しめる季節が到来♡タカノフルーツパーラーでは、2026年7月1日より順次、桃を主役にした期間限定メニューを各店舗で展開します。丸ごと桃を使用した華やかなデザートから、フルーツサンドやパフェ、ショートケーキまで、店舗ごとに異なる魅力が満載。桃好きさんには見逃せない、この夏だけの特別なスイーツをご紹介します。 店舗ごとに楽し