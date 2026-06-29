◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦する。試合に先立ち、日本代表の先発メンバーが発表された。

日本は1次リーグで1勝2分けとし、勝ち点5のF組2位で突破。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7で、C組首位通過を果たした。日本の対ブラジル戦成績は1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利をもぎ取った。

スタメンにはFW上田綺世（フェイエノールト）、MF堂安律（Eフランクフルト）、伊東純也（ゲンク）、佐野海舟（マインツ）、DF冨安健洋（アヤックス）などが名を連ねた。

ネットでは“ビニシウス封じ”が話題となった。「堂安、佐野、冨安でヴィニシウスを潰しにかかってます」「冨安、堂安、海舟でヴィニシウス抑え込めば勝てる」「冨安中心に日本の右サイド＆中盤、ヴィニシウス封じ頼むぞ」「ヴィニシウス包囲網完成した」「アンアンコンビ！頼むぞ！」「冨安が絶対抑えてくれる！」「冨安がヴィニシウス止めの最大の鍵！」などの声があがった。