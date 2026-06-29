佐藤勝利、ニヤニヤ押さえきれず…原菜乃華の絶賛にご満悦「常に気を遣ってくださった」
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利と原菜乃華が29日、都内で行われたアニメーション映画『君と花火と約束と』（7月17日公開）完成披露試写会に登壇。アフレコは別々に行われこの日が2回目の対面になった2人。原から気遣いについてべた褒めされた佐藤は思わずご満悦となった。
【写真】かわいい…赤い浴衣で涼しげに笑顔を見せる原菜乃華
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原が演じている。
初めてのアフレコに挑戦した佐藤は「なにもかもが初めて体感することで、本当に海外に来た感覚。なにも知識もなかったですし、でも鈴木監督や皆さんに練習から手取り足取り教えていただいて一生懸命、みなさんと創り上げた夏目誠の声がスクリーンに流れると思うと楽しみです」と期待を寄せた。
鈴木慧監督も「もうグッと来ていました。何回かもうちょっと優しくとオーダーさせていただいたのですが、どんどん誠に近づいていき、誠が動いているって」と感激。原も「不器用ながらもまっすぐな誠くんそのもの。この誠くんになら煌も自分の気持ちを打ち明けられるんだろうなという説得力があった」と力説すれば、佐藤も「こんなに言ってもらえたら…ありがとうございます」と恐縮しながら喜んだ。
さらに、原は「誠くんは自分のことより周りのことを考えているキャラクター。佐藤さんの声が入った誠はより柔らかさや人のことを想って動いているのが伝わる」と魅力を語り「取材ではたくさんカンペを読んだのですが、なかなか私が読むのが苦手でここかみそうだな、怖いなと思ってると佐藤さんが『全然大丈夫ですよ』って常に気を遣ってくださったのが伝わって。誠くんそのもの」と役柄とも重なる優しさをべた褒めされると、佐藤はまんざらでもなさそうにニヤニヤ。会場の笑いを越しつつ客席からあたたかな拍手をもらっていた。
【写真】かわいい…赤い浴衣で涼しげに笑顔を見せる原菜乃華
今作は、真戸香氏の同名小説を原作に、日本三大花火大会のひとつ「長岡まつり大花火大会」を舞台に描く青春の物語。主人公・夏目誠役を佐藤、ヒロイン・葉山煌役を原が演じている。
鈴木慧監督も「もうグッと来ていました。何回かもうちょっと優しくとオーダーさせていただいたのですが、どんどん誠に近づいていき、誠が動いているって」と感激。原も「不器用ながらもまっすぐな誠くんそのもの。この誠くんになら煌も自分の気持ちを打ち明けられるんだろうなという説得力があった」と力説すれば、佐藤も「こんなに言ってもらえたら…ありがとうございます」と恐縮しながら喜んだ。
さらに、原は「誠くんは自分のことより周りのことを考えているキャラクター。佐藤さんの声が入った誠はより柔らかさや人のことを想って動いているのが伝わる」と魅力を語り「取材ではたくさんカンペを読んだのですが、なかなか私が読むのが苦手でここかみそうだな、怖いなと思ってると佐藤さんが『全然大丈夫ですよ』って常に気を遣ってくださったのが伝わって。誠くんそのもの」と役柄とも重なる優しさをべた褒めされると、佐藤はまんざらでもなさそうにニヤニヤ。会場の笑いを越しつつ客席からあたたかな拍手をもらっていた。